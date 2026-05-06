Orihuela refuerza el control de mosquitos con un servicio permanente de prevención y tratamientos semanales

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Orihuela ha reforzado en las últimas semanas los trabajos de control de mosquitos y quironómidos en todo el término municipal ante el notable incremento registrado debido a las lluvias acumuladas, las altas temperaturas y la presencia de zonas con agua estancada.

La concejala de Medio Ambiente, Noelia Grao, y la responsable técnica de la empresa CTL, Salima Pérez, acompañadas por parte del equipo especializado que diariamente realiza los tratamientos en el municipio han mostrado algunos de los medios y equipos utilizados en las labores de prevención y control, así como el funcionamiento de los tratamientos larvicidas y adulticidas que se están aplicando en diferentes puntos del término municipal para frenar la proliferación de estos insectos. Han comparecido en el entorno del Palmeral de Orihuela, uno de los puntos donde más se ha intensificado el trabajo de control en las últimas semanas debido al aumento de mosquitos y quironómidos registrado en la zona.

Grao ha destacado que el Ayuntamiento ha renovado recientemente el contrato del servicio especializado de control de mosquitos y quironómidos, lo que permitirá mantener durante los próximos tres años un servicio estable y continuo, con posibilidad de prórroga durante dos años más. “La climatología influye muchísimo en la proliferación de mosquitos y quironómidos y todos hemos notado en las últimas semanas un incremento importante de su presencia, especialmente en determinadas zonas del municipio, pero detrás de esta situación también hay un trabajo constante de prevención, control y seguimiento para minimizar al máximo las molestias que generan”, ha señalado la concejala.

Grao ha resaltado el trabajo que realiza diariamente el personal técnico y operativo encargado de los tratamientos, tanto en labores preventivas como en actuaciones específicas cuando se detectan focos o aumentos de presencia. “Estos profesionales llevan semanas trabajando intensamente en el municipio para controlar esta situación y reducir el impacto que estos insectos provocan en la vida diaria de los vecinos”, ha indicado.

Canales de comunicación con los vecinos

La responsable de Medio Ambiente ha explicado que el servicio funciona de manera permanente y atiende incidencias vecinales a través del correo electrónico medioambiente@orihuela.es y del teléfono 966 742 374, canales mediante los cuales los vecinos pueden comunicar cualquier problema relacionado con mosquitos o quironómidos. Una vez recibidas las incidencias, la concejalía las traslada de manera inmediata a la empresa especializada, que actúa con rapidez y, además, asesora a los vecinos sobre medidas preventivas que pueden aplicarse dentro de los propios domicilios.

En este sentido, la concejala ha anunciado que el Ayuntamiento va a reforzar durante las próximas semanas la campaña informativa y de concienciación ciudadana mediante vídeos, publicaciones en redes sociales y contenidos divulgativos en la web municipal, especialmente enfocados en la prevención del mosquito tigre. Además, también se realizarán charlas informativas dirigidas a asociaciones y colectivos vecinales para ofrecer recomendaciones prácticas y explicar cómo evitar la aparición de focos en viviendas particulares. “Muchas veces el problema no está solo en espacios públicos. En el caso del mosquito tigre, gran parte de los focos se generan en zonas privadas y por eso es fundamental también la colaboración ciudadana”, ha explicado Grao.

Por su parte, Salima Pérez, responsable técnica de la empresa CTL, ha explicado que el servicio se desarrolla en todo el término municipal de Orihuela, incluyendo casco urbano, pedanías y costa, donde existen focos y problemáticas distintas según cada zona. En el casco urbano, ha señalado, existen principalmente tres puntos sensibles: el entorno del río, donde proliferan especialmente los quironómidos; las zonas de azarbes y acequias del Palmeral y Los Huertos; y la red de saneamiento e imbornales, donde se desarrolla principalmente el mosquito tigre.

Pérez ha detallado que el control se realiza de manera continua mediante revisiones semanales y tratamientos preventivos enfocados principalmente en la fase larvaria, con el objetivo de evitar la proliferación de insectos adultos. “Los mosquitos y quironómidos tienen dos fases diferenciadas: una acuática, donde se desarrollan las larvas, y otra aérea, que es cuando aparecen los adultos voladores. Nuestro trabajo se centra sobre todo en actuar antes de que completen ese ciclo”, ha explicado.

La responsable técnica ha diferenciado además entre el mosquito tigre y el mosquito común o culex pipiens ya que este último prolifera en zonas de agua más extensa o estancada, como balsas o piscinas abandonadas mientras que cerca del 90% de los focos del mosquito tigre se localizan en propiedades privadas, por lo que ha insistido en la importancia de la colaboración ciudadana. “Un plato de maceta con agua, un cubo, un bebedero de animales o una piscina sin mantenimiento pueden convertirse en focos importantes”, ha señalado.

Asimismo, ha explicado que los tratamientos larvicidas son prioritarios por ser más específicos y eficaces, mientras que los tratamientos adulticidas únicamente se aplican cuando la situación lo requiere y siempre bajo control técnico. Entre las recomendaciones básicas, se encuentra renovar con frecuencia el agua acumulada, mantener limpias las piscinas, evitar recipientes con agua estancada y revisar periódicamente patios y terrazas.

Desde el Ayuntamiento de Orihuela se ha insistido en que, además de las actuaciones extraordinarias desarrolladas durante las últimas semanas, el municipio cuenta con un servicio preventivo permanente basado en inspecciones continuas, revisiones semanales de focos y tratamientos programados durante todo el año pero también es imprescindible la colaboración vecinal para reducir la proliferación de mosquitos y quironómidos y minimizar las molestias que generan, especialmente durante los meses de más calor.