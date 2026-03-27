El Orihuela CF buscará este domingo en Tenerife resarcirse de la goleada sufrida en casa la pasada jornada

El Orihuela CF ha trabajado duro esta semana para corregir errores y tratar de resarcirse esta jornada de la dura derrota que sufrió en casa el domingo pasado cuando cayó goleado por 0-4 ante el CD Coria. Este domingo 29 de marzo, a las 12:00 horas, el equipo oriolano jugará en la Ciudad Deportiva del CD Tenerife ante el filial tinerfeño en un partido "a cara de perro", ya que el conjunto de Carlos de las Cuevas, que cumplirá el segundo de los cuatro partidos que tiene de sanción, se sitúa a cinco puntos de distancia por debajo de su rival.

REGRESO DEL FÚTBOL REGIONAL

Por otra parte, este fin de semana regresa a la competición el fútbol regional tras la jornada de descanso con motivo del puente de San José. En la categoría de Lliga Comunitat, el SC Torrevieja tiene un difícil partido en casa este sábado a las 17:00 horas, ante un rival directo como es el CF Benidorm, que es segundo en la clasificación con 6 puntos más que los torrevejenses.

Por otro lado y en la misma categoría, el CD Thader recibe al Jávea y el Redován viaja a Ibi para enfrentarse al Rayo Ibense, ambos partidos mañana sábado a las 16:00 horas.