El Mare Nostrum Torrevieja se despide de su afición en el penúltimo partido de liga con derrota

El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja no pudo despedirse de su afición con victoria en el penúltimo partido de la temporada tras caer por 26-31 ante el Handbol Sant Joan, líder de la categoría, en el Pabellón Municipal Cecilio Gallego. Un encuentro correspondiente a la jornada 29 de la Primera Nacional que mantuvo la emoción durante buena parte del choque, pero que terminó decantándose del lado visitante en la segunda mitad.

El partido arrancó con intensidad, con ambos equipos conscientes de lo mucho que había en juego. Fueron los visitantes quienes golpearon primero gracias a Fernando Alcaraz Puerto, pero la reacción salinera no se hizo esperar, con Antonio Naim Cano Fitri devolviendo rápidamente la igualada. El intercambio de goles fue constante durante toda la primera mitad, con el conjunto torrevejense mostrando una versión competitiva y efectiva en ataque. En este tramo destacó especialmente Daniel Paya Fernández, muy acertado en lanzamientos desde la primera línea.

Pese a algunos errores puntuales en circulación y definición por parte de ambos equipos, el Mare Nostrum logró mantener una ligera ventaja al descanso, alcanzando los vestuarios con un ajustado 14-13 que dejaba todo abierto para la segunda parte.

Tras la reanudación, el líder mostró su condición. El Handbol Sant Joan salió más enchufado y pronto volteó el marcador con goles de Bruno Cerrotta y Henry Douglas, este último protagonista indiscutible del encuentro tanto en la faceta anotadora como en la dirección del juego. El equipo visitante fue creciendo con el paso de los minutos, apoyado también en la aportación ofensiva de Sean Corning, que castigó con dureza la defensa local.

El conjunto dirigido por el Mare Nostrum trató de mantenerse en partido, pero las pérdidas de balón y la falta de eficacia ante una defensa bien organizada terminaron pasando factura. Cada intento de reacción era neutralizado por un rival sólido y efectivo, que acabó imponiendo su ritmo hasta cerrar el choque con un claro 26-31.

Tras esta jornada, el Mare Nostrum Torrevieja ocupa la décima posición de la tabla con 24 puntos, una plaza que todavía no tiene asegurada. El equipo salinero está empatado a puntos con el UCAM Murcia, undécimo clasificado, por lo que se jugará su posición final en la última jornada.

Precisamente, el conjunto torrevejense cerrará la temporada a domicilio frente al CBM Algemesí, en un encuentro que se disputará el sábado 25 de abril a las 19:00 horas y que pondrá el broche final a la campaña en Primera Nacional.

ALMORADÍ FAJOVI ÚNIQUE

En la categoría de Segunda Nacional, el Almoradí Fajovi Únique continúa con sus opciones intactas de ascenso a falta de dos jornadas para terminar la competición y con la zona alta muy apretada, con cuatro equipos peleando por una plaza. Los almoradidenses vencieron al Torneo BM Hierba Santa Pola Polanens por un claro 38-23, lo que les permite mantenerse quintos con 37 puntos, empatados con el cuarto, el Benidorm; con uno menos que el tercero, el Marni B, y con dos menos que El Pilar Valencia como segundo.

En la próxima jornada, la penúltima de liga, el Almoradí jugará en el polideportivo municipal de Sant Joan ante el Handbol Sant Joan el sábado 25 de abril a las 16:30 horas