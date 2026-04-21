El president de la Generalitat destaca la inversión de más de 82 millones en la ampliación del Hospital Vega Baja

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado la inversión de más de 82 millones de euros del Ejecutivo valenciano para ampliar el Hospital Vega Baja de Orihuela en 14.700 metros cuadrados más en lo que ha denominado “la legislatura de los nuevos hospitales en la Comunitat Valenciana”.

Así lo ha señalado tras su visita a las obras del hospital, acompañado por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y la alcaldesa de Almoradí, María Gómez, donde ha realizado un recorrido por las reformas ya realizadas, como el vestíbulo principal, la plataforma de urgencias, el helipuerto, y el nuevo edificio de residuos, entre otros, a los que la Generalitat ha destinado 8,5 millones de euros.

Asimismo, ha señalado que “queda mucho por hacer” en el ámbito sanitario y ha mostrado el compromiso de la Generalitat de “seguir fortaleciendo y mejorando la sanidad”. Al respecto, ha asegurado que en la actual legislatura se pondrán en marcha nuevos hospitales en la Comunitat Valenciana y ha anunciado que en los próximos días “se va a firmar el convenio para iniciar los trámites y la construcción del nuevo centro de salud Orihuela Costa para cumplir con uno de los principales compromisos que habíamos adquirido al inicio de la legislatura”.

Ampliación Hospital Vega Baja de Orihuela

El jefe del Consell ha asegurado que la comarca de la Vega Baja “va a contar con uno de los mejores hospitales en cuanto a servicios” y ha señalado que “será el centro hospitalario de la Comunitat Valenciana que más consultas va a tener” con más de 90.

Las obras de ampliación del Hospital de Orihuela permitirán aumentar la superficie en un 40 %, al pasar de 36.300 metros cuadrados a más de 50.000, con la previsión de que “a final de año estén todos los servicios en marcha”, según ha afirmado el president.

Las obras de ampliación del Hospital Vega Baja de Orihuela contemplan dos nuevos edificios situados junto al principal y conectados a éste. En el edificio Norte se ubicarán las consultas externas, el hospital de día y de salud mental. En concreto, se pasarán de 30 a 98 consultas médicas y de 10 a 23 consultas de enfermería, al tiempo que se incrementa en tres las salas de endoscopias hasta alcanzar un total de cinco.

Visita a las obras de ampliación del Hospital Vega Baja de Orihuela | Gabinete Prensa Generalitat Valenciana

El nuevo Hospital de Día incluye un hospital de día oncohematológico con 16 puestos, un hospital de día polivalente con otros 16, pasando de este modo de 20 puestos iniciales a 32, además de la creación de un nuevo hospital de día de salud mental, tanto adultos como infanto-juvenil, dimensionado para 15 pacientes También se contemplan 12 nuevas salas de procedimientos para las diferentes áreas.

Por su parte el edificio Sur estará orientada a la cirugía sin ingreso, con una unidad de cirugía mayor ambulatoria asociada a su unidad de recuperación posanestésica (URPA) y a la unidad menor. Además, albergará una nueva central de esterilización y una nueva unidad de hemodiálisis.

El proyecto de ampliación incorpora asimismo un nuevo aparcamiento de mayor capacidad, una helisuperficie y un edificio de residuos, entre otras actuaciones.

Aumento de la capacidad de hospitalización

Con la ampliación del Hospital Vega Baja de Orihuela se va a incrementar la capacidad de hospitalización, ya que se dispondrá de 52 camas adicionales. Además, al proyecto inicial se le han incorporado modificaciones para mejorar la seguridad del complejo hospitalario frente a riesgos climáticos.

Las obras de ampliación permitirán liberar espacios del actual hospital. De este modo, se podrá acometer la segunda fase de transformación, en la que se llevará a cabo la construcción de un nuevo paritorio, la ampliación de los servicios de Urgencias, Radiología y UCI, entre otras áreas del hospital.

La ordenación tras la ampliación facilitará además la creación de una Unidad de Corta Estancia y la implantación de una unidad de preingreso (UPI) para agilizar los ingresos hospitalarios.

Infraestructuras ya ejecutadas

En el marco de estas obras de ampliación y modernización, el hospital ya ha puesto en funcionamiento diversas infraestructuras. Entre estas actuaciones ya operativas se encuentran el nuevo acceso principal, que incluye el vestíbulo, el punto de información y los espacios de trabajo para Admisión y Documentación Clínica; la plataforma de Urgencias y la helisuperficie y el nuevo edificio de residuos.

Junto al nuevo acceso se ha completado la primera fase del nuevo bulevar exterior, concebido como eje vertebrador de los distintos edificios. Bajo el bulevar hay un aparcamiento subterráneo que, en esta primera fase, incluye una zona destinada a vehículos eléctricos de la Unidad de Hospitalización a Domicilio y accesos adaptados para personas con movilidad reducida.