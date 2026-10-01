El Mare Nostrum Torrevieja busca reaccionar en Algemesí y el Almoradí Fajovi Únique afronta su segundo partido de liga

Primera Nacional: el Mare Nostrum Torrevieja visita Algemesí

El Mare Nostrum Torrevieja afronta la tercera jornada del grupo E de Primera Nacional con un balance de una victoria y una derrota en sus dos primeros compromisos ligueros.

El conjunto salinero comenzó la competición con una importante victoria a domicilio frente al UCAM Balonmano Murcia, en un encuentro muy igualado que terminó con un ajustado 27-29 favorable a los torrevejenses. Un triunfo que permitió al equipo arrancar la temporada sumando dos puntos lejos de casa y afrontar con confianza su estreno como local.

Sin embargo, el Mare Nostrum no pudo dar continuidad a ese resultado en la segunda jornada, en la que recibió al Mislata. Los visitantes se llevaron la victoria por la mínima, 23-24, en un partido muy disputado en el que los salineros se quedaron a las puertas de conseguir, al menos, un empate.

La derrota en casa supone un pequeño contratiempo para el equipo torrevejense, que tratará ahora de recuperar los puntos perdidos en su próximo compromiso liguero.

El Mare Nostrum Torrevieja se desplazará este domingo, 4 de octubre, hasta Algemesí, donde se enfrentará al conjunto local a partir de las doce del mediodía. Un encuentro exigente ante un rival que también buscará hacerse fuerte en su pista y en el que los salineros intentarán volver a mostrar la competitividad que ya demostraron en Murcia.

Tras las dos primeras jornadas, el equipo torrevejense suma dos puntos de cuatro posibles, con un balance de 52 goles a favor y 51 en contra.

Segunda Nacional: el Almoradí Fajovi Únique se estrena en casa

Por su parte, el Almoradí Fajovi Únique afronta este sábado su segundo compromiso de la temporada en Segunda Nacional, después de comenzar la competición con una trabajada victoria a domicilio frente al Marni Rosval B.

Los almoradidenses se impusieron por un ajustado 29-30 en un encuentro muy igualado, que se decidió por la mínima y que permitió al conjunto de la Vega Baja estrenar su casillero de puntos con una victoria fuera de casa. Un resultado que da continuidad al trabajo del equipo y que le permite afrontar con dos puntos su primer partido como local.

El siguiente compromiso llegará este sábado, 3 de octubre, cuando el Almoradí Fajovi Únique recibirá al El Pilar Valencia en el pabellón Venancio Costa. El encuentro comenzará a las siete de la tarde y supondrá el estreno del conjunto almoradidense ante su afición en esta nueva temporada.

El objetivo será aprovechar el factor cancha para conseguir una segunda victoria consecutiva y mantener el buen comienzo de campeonato. No obstante, el equipo valenciano será una nueva prueba para los locales, que tratarán de imponer su ritmo de juego y hacer valer el apoyo de su público.

Con una jornada disputada, el Almoradí cuenta con dos puntos, después de su triunfo en Valencia frente al Marni Rosval B.

Un fin de semana con protagonismo comarcal

De esta manera, el balonmano de la Vega Baja vuelve a tener dos citas destacadas este fin de semana. El Mare Nostrum Torrevieja buscará este domingo en Algemesí su segunda victoria de la temporada en Primera Nacional, después de encajar una ajustada derrota en casa frente al Mislata.

Mientras tanto, el Almoradí Fajovi Únique intentará prolongar su buen estreno liguero en Segunda Nacional con un triunfo este sábado ante El Pilar Valencia, en el pabellón Venancio Costa.

Dos compromisos para los representantes de la comarca, que tratarán de seguir sumando en este inicio de temporada y consolidar sus respectivos proyectos deportivos.