La Generalitat adjudica por más de un millón de euros las obras de mejora de la residencia pública de mayores de Torrevieja

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha adjudicado las obras de mejora de la Residencia Pública de personas mayores 'Maestro Francisco Casanovas Tallardà' de Torrevieja por un importe de 1.013.656,71 euros.

La consellera, Elena Albalat, que ha visitado las instalaciones, ha anunciado que “se van a acometer trabajos en el servicio de ascensores y se van a acondicionar dos plantas de la residencia con el fin de aumentar las plazas para los mayores dependientes de Torrevieja”.

La consellera ha explicado que el Consell busca adecuar el centro a los estándares actuales y ha remarcado que “la inversión, más de un millón de euros, es una muestra del compromiso firme del Gobierno valenciano con las residencias públicas y con un modelo de cuidados que pone a las personas en el centro”.

La actuación se suma a otras mejoras ya acometidas como la dotación de equipamiento tecnológico y herramientas digitales orientadas a la estimulación cognitiva, la conectividad social y la mejora de la gestión de cuidados. La residencia participa, además, en la implantación del Modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona impulsado por la Generalitat, una línea estratégica que refuerza el papel de estas inversiones estructurales como soporte de un cambio más profundo en los cuidados.

Además, está previsto la implantación de un proyecto piloto de la herramienta Amaia Cuida, concebida como una solución digital de apoyo al trabajo profesional en residencias, que incluye elaboración de la historia de vida, elaboración del Plan de Atención y Vida, valoración y análisis de la información obtenida, seguimiento y actualización de los planes.

Visita de Elena Albalat a la residencia pública de mayores de Torrevieja | Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia

Cabe destacar que la residencia 'Maestro Francisco Casanovas Tallardà' es un centro de titularidad pública y gestión directa de la Generalitat, con 214 plazas residenciales autorizadas, destinado a la atención integral de personas mayores en situación de dependencia.

Jornada de trabajo en Torrevieja

Con anterioridad a la visita a la residencia, la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha mantenido una reunión con el alcalde de la localidad, Eduardo Dolón, en la que han analizado las necesidades del municipio en materia de servicios sociales. A este respecto, Eduardo Dolón ha destacado la colaboración institucional entre la Conselleria y el Ayuntamiento para mejorar la atención social en la localidad.

La Conselleria y el consistorio colaboran a través del Contrato Programa, una herramienta que financia con 1,5 millones de euros de la Generalitat el mantenimiento del personal municipal de atención primaria básica, los servicios de promoción de la autonomía personal, de inclusión social, de acción comunitaria, así como otros servicios de atención a personas con discapacidad y a la infancia y a la adolescencia, que suman otros 2,5 millones de euros.

Además, Elena Albalat también ha visitado la sede de la Asociación de Padres de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (APANEE), que gestiona un centro de atención temprana, una escuela de autonomía y un centro ocupacional, con cuyos usuarios ha departido.

Por último, la consellera ha visitado el centro de día de la Asociación para la Defensa e Integración de Personas con Enfermedad Mental (ADIEM), en el que Consellería ha invertido más de 700.000 euros.