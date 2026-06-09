Torrevieja amplía la flota de su Policía Local con ocho nuevos vehículos y una inversión de más de 325.000 euros

El Ayuntamiento de Torrevieja continúa reforzando los medios materiales de la Policía Local con la adquisición mediante renting de ocho nuevos vehículos policiales, una actuación que supone una inversión total de 325.770 euros durante los próximos cuatro años. El contrato contempla la incorporación de tres nuevos vehículos patrulla tipo SUV, una furgoneta policial de nueve plazas y cuatro motocicletas, todos ellos dotados de equipamiento policial específico de última generación.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha presentado ante los medios de comunicación estos nuevos vehículos junto con el concejal de Seguridad y Emergencias, Federico Alarcón; el director general de la Policía Local, Alejandro Morer, y el intendente jefe de la Policía, Óscar Cartón.

La renovación de la flota responde a la necesidad de mejorar la capacidad operativa del cuerpo policial ante el incremento de efectivos y el crecimiento constante de la ciudad, garantizando que los agentes dispongan de vehículos modernos, eficientes y adaptados a las exigencias actuales del servicio policial.

OCHO NUEVOS VEHÍCULOS PARA REFORZAR EL SERVICIO POLICIAL

El contrato se divide en dos lotes diferenciados. El primero incluye tres vehículos patrulla tipo SUV híbridos no enchufables y una furgoneta policial de nueve plazas destinada al traslado de personal policial. El segundo lote contempla la incorporación de cuatro motocicletas policiales equipadas para labores de vigilancia, control del tráfico y proximidad.

Los tres nuevos vehículos patrulla son SUV de gasolina híbridos no enchufables, con cambio automático, cinco puertas, cinco plazas, bajas emisiones y consumos reducidos, incorporando además los más avanzados sistemas de seguridad y asistencia a la conducción. Por su parte, la nueva furgoneta policial dispone de nueve plazas, motorización diésel, cambio automático y un amplio equipamiento destinado al transporte seguro y cómodo de efectivos policiales en operativos especiales, eventos multitudinarios y dispositivos extraordinarios.

VEHÍCULOS EQUIPADOS CON TECNOLOGÍA POLICIAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Todos los vehículos incorporan la imagen corporativa oficial de la Policía Local de Torrevieja y están dotados de equipamiento policial específico, incluyendo sistemas luminosos LED de emergencia, sirenas electrónicas, emisoras TETRA, sistemas de megafonía, focos de iluminación operativa, cámaras de asistencia al estacionamiento, segunda batería auxiliar y rotulación homologada.

Además, cuentan con material de intervención y seguridad como extintores, botiquines completos, mantas ignífugas, elementos de señalización vial, linternas profesionales, cintas de balizamiento y otros accesorios destinados a mejorar la capacidad de respuesta de los agentes en cualquier tipo de incidencia.

MÁS DE 325.000 EUROS DE INVERSIÓN PARA CUATRO AÑOS

La inversión asciende a 325.770 euros (IVA incluido) para los 48 meses de duración del contrato. De esta cantidad, 243.064 euros corresponden al lote de los tres patrullas y la furgoneta policial, mientras que 82.705,92 euros se destinan a las cuatro motocicletas.

El contrato incluye todos los gastos asociados al uso de los vehículos: mantenimiento integral, reparaciones mecánicas, sustitución de neumáticos, inspecciones técnicas, seguros a todo riesgo sin franquicia, asistencia en carretera las 24 horas, impuestos, matriculación y homologaciones.

Asimismo, en caso de averías prolongadas o siniestros, la empresa adjudicataria deberá proporcionar vehículos de sustitución para garantizar que el servicio policial no se vea afectado. La apuesta por el renting permite al Ayuntamiento disponer de una flota permanentemente actualizada, evitando costes futuros de adquisición y mantenimiento de vehículos envejecidos, además de garantizar que la Policía Local cuente con medios modernos, seguros y tecnológicamente avanzados para desarrollar su labor diaria.

Con esta nueva inversión, el Ayuntamiento de Torrevieja continúa fortaleciendo la capacidad operativa de la Policía Local y adaptando sus recursos al crecimiento poblacional y a las necesidades de una ciudad que supera ya los 113.000 habitantes empadronados, consolidando una estrategia de mejora continua de los servicios públicos y de la seguridad ciudadana