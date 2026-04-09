NOTICIAS MEDIODÍA 09/04/2026

La comarca de la Vega Baja lideró la obra nueva en la provincia de Alicante en el año 2025 con un crecimiento del 57%

✅Los datos del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante reflejan que la comarca encabeza el ranking provincial en número de viviendas, con un total de 3.420 nuevas unidades visadas, muy por delante de la ciudad de Alicante, que registra 2.007.

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

👉 A nivel de municipios, Torrevieja se situó en primera posición provincial con 1.281 viviendas y una cuota de casi el 10% del total provincial. Otros municipios con presencia en ese ranking son San Miguel de Salinas con 432 viviendas, Orihuela con 363 viviendas, Pilar de la Horadada con 344 viviendas, y Rojales con 336 viviendas.

👉 En rehabilitación residencial, la Vega Baja ha experimentado un aumento significativo del 84% en 2025, alcanzando los 69.449 metros cuadrados. Pese a este crecimiento, continúa situándose entre las comarcas con menor volumen en este tipo de actuaciones. Otro dato significativo recoge que la comarca de la Vega Baja aporta el 34% de las viviendas nuevas provinciales y es el principal motor del crecimiento registrado en el conjunto del ejercicio.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer