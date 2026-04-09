La comarca de la Vega Baja lideró la obra nueva en la provincia de Alicante en el año 2025 con un crecimiento del 57%

👉 A nivel de municipios, Torrevieja se situó en primera posición provincial con 1.281 viviendas y una cuota de casi el 10% del total provincial. Otros municipios con presencia en ese ranking son San Miguel de Salinas con 432 viviendas, Orihuela con 363 viviendas, Pilar de la Horadada con 344 viviendas, y Rojales con 336 viviendas.

👉 En rehabilitación residencial, la Vega Baja ha experimentado un aumento significativo del 84% en 2025, alcanzando los 69.449 metros cuadrados. Pese a este crecimiento, continúa situándose entre las comarcas con menor volumen en este tipo de actuaciones. Otro dato significativo recoge que la comarca de la Vega Baja aporta el 34% de las viviendas nuevas provinciales y es el principal motor del crecimiento registrado en el conjunto del ejercicio.