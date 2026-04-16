Cambiemos Orihuela denuncia que el mercado semanal corre el riesgo de desaparecer si se traslada de nuevo

Cambiemos Orihuela denuncia que esta decisión se ha tomado de manera unilateral y sin consenso, comunicándose además a los propios vendedores con apenas unos días de margen. Una forma de proceder que consideran un claro ejemplo de "desconsideración y maltrato" hacia quienes sostienen este mercado con su trabajo diario.

Cabe recordar que este mercado ya ha sufrido varios traslados en los últimos años. El último, fue el traslado desde el Paseo con la promesa de regresar una vez finalizadas las obras de rehabilitación, que supuestamente incluirían espacios habilitados para su instalación. Sin embargo, esta promesa, como tantas otras, no se ha cumplido.

Desde entonces, el mercado se ha ubicado en el inicio de la Calle Mayor, junto a la Plaza Ramón Sijé, contribuyendo a dinamizar una de las zonas más emblemáticas del casco histórico de Orihuela.

Para Cambiemos Orihuela, la decisión de trasladarlo nuevamente responde más a la improvisación que a una planificación real. “Estamos ante otro ejemplo de gestión sin rumbo, en la que no se tiene en cuenta ni a los mercaderes ni al impacto que estas decisiones tienen sobre el comercio local y la vida del casco histórico. Cambiar de ubicación a unos mercaderes que ya han fidelizado a su clientela supone obligarles, en la práctica, a empezar de cero en la Plaza de la Trinidad”, ha señalado Quique Montero, concejal de Cambiemos.

La formación exige que, antes de hacer cualquier cambio, se abra un proceso de diálogo real con los mercaderes para alcanzar una solución consensuada. Asimismo, advierten del riesgo de que decisiones como esta acaben provocando la desaparición progresiva y definitiva del mercado.