El Ayuntamiento de Torrevieja saca a licitación las obras de reurbanización del Polígono Industrial Casa Grande

La Junta de Gobierno Local ordinaria celebrada esta mañana en el Ayuntamiento de Torrevieja, con 35 puntos en su orden del día, ha aprobado la licitación de la Fase I de la reurbanización del Polígono Industrial Casa Grande, con un presupuesto de 1,98 millones de euros y un plazo de ejecución de siete meses.

La actuación permitirá mejorar viarios, servicios urbanos y seguridad en varias calles del polígono, dentro de un proyecto clave para modernizar este espacio estratégico y reforzar el tejido empresarial del municipio. La intervención, que permitirá renovar pavimentos y viarios y mejorar las redes de servicios, se desarrollará en el sector comprendido entre la calle Pañol y la avenida Rosa Mazón, incluyendo las calles Obenque, Estay, Ballestrinque, Ciaboga, Gavia, Calabrote y Pañol, además de la parte correspondiente de la avenida Delfina Viudes.

Otra sesión de la Junta de Gobierno Local de Torrevieja, Extraordinaria y Urgente y celebrada este miércoles, aprobó la licitación de un contrato pionero para organizar de forma unificada las fiestas sectoriales de barrios y pedanías. El contrato, valorado en 682.869 euros incluyendo esta anualidad inicial y una posible prórroga para 2027, engloba 11 grandes celebraciones.