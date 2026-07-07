El Ayuntamiento de Torrevieja impulsa la ampliación del Hospital con la tramitación del convenio para la cesión de terrenos

El Ayuntamiento de Torrevieja ha dado un paso decisivo para hacer realidad la ampliación del Hospital Universitario de Torrevieja con la firma, por parte del alcalde, Eduardo Dolón, del decreto por el que se admite a trámite el convenio urbanístico de compromiso de cesión anticipada del suelo dotacional público destinado a esta importante infraestructura sanitaria.

Con esta resolución se inicia oficialmente la tramitación administrativa del convenio, que permitirá poner a disposición de la Conselleria de Sanidad los terrenos necesarios para la futura ampliación del Hospital Universitario, una actuación largamente demandada por la ciudad y considerada estratégica para seguir mejorando la atención sanitaria de Torrevieja y de toda su área de influencia.

El convenio contempla la cesión voluntaria y anticipada de la parcela dotacional pública PQM-1, situada en el Sector S-29 "La Ceñuela", con una superficie total de 11.492 metros cuadrados, propiedad de la mercantil Explotaciones Agrícolas La Ceñuela, S.L., que además actúa como agente urbanizador del sector. La cesión anticipada permitirá agilizar la disponibilidad del suelo sin necesidad de esperar a la finalización del proceso de reparcelación urbanística.

UNA HERRAMIENTA URBANÍSTICA PARA ACELERAR UNA INFRAESTRUCTURA SANITARIA PRIORITARIA

El informe emitido por los servicios técnicos municipales considera favorable esta fórmula de cesión anticipada al entender que constituye una herramienta urbanística idónea para atender con urgencia el interés general, sin perjudicar la ordenación urbanística del sector ni los derechos económicos del promotor en el futuro desarrollo urbanístico.

Gracias a este mecanismo, el Ayuntamiento avanza en la puesta a disposición de la Generalitat Valenciana del suelo necesario para que la Conselleria de Sanidad pueda planificar y ejecutar la ampliación del Hospital Universitario de Torrevieja, uno de los proyectos sanitarios más relevantes para el municipio y para todas las localidades que conforman el Departamento de Salud de Torrevieja.

Tras la firma del decreto de Alcaldía, el texto inicial del convenio será sometido a un periodo de información pública de 20 días, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios municipal, con el fin de que cualquier persona interesada pueda presentar las alegaciones que estime oportunas antes de su aprobación definitiva.

Una vez completada esta fase administrativa y resueltas las posibles alegaciones en Junta de Gobierno Local, el Ayuntamiento continuará la tramitación del convenio para culminar la cesión anticipada de los terrenos y favorecer así que la Conselleria de Sanidad pueda disponer cuanto antes del suelo necesario para desarrollar la ampliación del Hospital Universitario de Torrevieja.