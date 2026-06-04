El Ayuntamiento de Orihuela conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente con una programación centrada en el agua

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Orihuela ha presentado la programación organizada con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora este viernes 5 de junio, una iniciativa que este año tiene como eje central la importancia del agua como recurso esencial para la vida y la necesidad de promover su cuidado y conservación a través de la educación y la sensibilización ciudadana.

La concejala de Medio Ambiente, Noelia Grao, ha dado a conocer las actividades acompañada por el concejal de Educación, Vicente Pina, y por María del Mar Ruiz Segura, gerente de la empresa encargada de la recogida de flotantes del río Segura a su paso por Orihuela, quien ha participado en la presentación de la campaña educativa que se desarrollará en distintos centros escolares del municipio.

Durante su intervención, Grao ha destacado que el objetivo de esta programación es “trabajar la concienciación y la importancia de la conservación de nuestro medio ambiente”, poniendo el foco este año en el agua por tratarse de un recurso “fundamental y necesario para la vida de todos nosotros y de todos los seres vivos”.

La edil ha explicado que las actividades han sido diseñadas para adaptarse a las diferentes edades y niveles educativos, permitiendo que el mensaje llegue de manera adecuada a cada grupo de alumnado. Asimismo, ha señalado que estas acciones no se limitarán únicamente a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, sino que tendrán continuidad durante el próximo curso con nuevas propuestas dirigidas tanto a centros educativos como a colectivos y asociaciones que deseen participar.

Campaña educativa ‘Cómo cuidamos de nuestro Río Segura’

Una de las principales iniciativas presentadas es la campaña de sensibilización ambiental ‘Cómo cuidamos de nuestro Río Segura’, desarrollada en colaboración con la empresa encargada del mantenimiento y conservación del cauce a su paso por Orihuela. La campaña tiene como finalidad acercar a los escolares la importancia de la protección del medio ambiente, el reciclaje, la sostenibilidad y el respeto por el entorno natural.

Las actividades comenzarán con la participación de alumnado de Educación Primaria, que trabajará contenidos relacionados con la reutilización de materiales, la reducción de residuos y la correcta gestión de los desechos para evitar que terminen contaminando espacios naturales como el río Segura.

Según ha explicado María del Mar Ruiz Segura, los talleres destinados a los más pequeños incluirán cuentacuentos, dinámicas participativas, juegos educativos y actividades de reciclaje. Entre ellas destaca la elaboración de pequeñas macetas utilizando materiales reutilizados, que posteriormente los alumnos podrán llevarse a casa junto con una planta como recuerdo de la jornada. “Queríamos transmitir a los niños que la basura puede tener una segunda vida y que su lugar no está en el río ni en el medio natural”, ha señalado.

La programación continuará los días 8 y 9 de junio con actividades dirigidas al alumnado de Educación Secundaria, concretamente en el IES Playa Flamenca, donde participarán alrededor de 200 estudiantes. En este caso, las acciones estarán orientadas a profundizar en aspectos relacionados con la contaminación ambiental, el impacto de los plásticos, los vertidos incontrolados y sus consecuencias sobre los ecosistemas. Además de las charlas informativas, los alumnos participarán en actividades prácticas vinculadas a los contenidos que trabajan en la asignatura de Biología.

Entre las propuestas previstas figura la recogida y análisis de muestras mediante microscopio para estudiar microorganismos presentes en el agua y en los lodos, una actividad que permitirá relacionar la educación ambiental con el aprendizaje científico y reforzar los conocimientos adquiridos en el aula.

La gerente de la empresa ha explicado que toda la programación ha sido coordinada previamente con los centros educativos para adaptarla a sus necesidades y a los contenidos curriculares que se desarrollan en cada etapa formativa. De esta forma, las actividades destinadas a Primaria se centran especialmente en el reciclaje, la reutilización y los pequeños gestos cotidianos para proteger el entorno, mientras que las dirigidas a Secundaria profundizan en cuestiones científicas y ambientales de mayor complejidad.

Noelia Grao ha destacado la importancia de trabajar estos valores desde edades tempranas y ha recordado que la educación ambiental constituye una herramienta fundamental para fomentar comportamientos responsables y comprometidos con la protección del entorno. “Vivimos en una zona donde el agua es un recurso especialmente valioso y escaso. Por eso hemos querido que sea el hilo conductor de todas estas actividades, porque entender su importancia es fundamental para garantizar su conservación en el futuro”, ha señalado la concejala.

Asimismo, ha adelantado que la intención de la concejalía es extender esta campaña durante el próximo curso escolar a más centros educativos, pedanías y colectivos sociales, con el objetivo de ampliar su alcance y consolidar una red de sensibilización ambiental en todo el municipio.

Actividades en el Centro de Interpretación del Palmeral

La programación del Día Mundial del Medio Ambiente se completa con las actividades organizadas por el Centro de Interpretación del Palmeral, que durante todo el mes de junio desarrollará diferentes propuestas bajo el lema ‘Nuestros mares y ríos, tesoros que cuidar’. Entre ellas destaca una exposición formada por trabajos realizados por alumnado de 1º de Primaria del Colegio Diocesano Santo Domingo sobre la importancia de proteger los mares y los ríos y evitar su contaminación. Los escolares han trabajado previamente esta temática en las aulas y mañana participarán también en actividades complementarias en el propio Centro de Interpretación, donde sus creaciones quedarán expuestas para que puedan ser visitadas por vecinos y visitantes.

La muestra permanecerá instalada en la sala de exposiciones temporales del Centro de Interpretación del Palmeral y podrá visitarse durante las próximas semanas. Además, el centro acogerá durante los fines de semana actividades familiares incluidas en la propuesta ‘Guardianes del agua’, destinadas a reforzar la concienciación ambiental y promover el cuidado de este recurso a través de experiencias compartidas entre padres e hijos. Para participar pueden inscribirse en palmeral@orihuela.es o llamando a los teléfonos 672 21 68 54/647 20 07 00.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Orihuela reafirma su compromiso con la educación ambiental y la sensibilización ciudadana, utilizando la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente como una oportunidad para acercar a escolares y familias la importancia de proteger los recursos naturales y fomentar hábitos sostenibles que contribuyan a preservar el entorno para las futuras generaciones.