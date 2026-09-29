Almoradí moviliza más de 7,8 millones de euros para impulsar nuevas inversiones y transformar el municipio

El Ayuntamiento de Almoradí aprobó el pasado viernes en pleno una modificación de créditos de más de 5 millones de euros que permitirá impulsar proyectos por valor superior a 7,8 millones. La medida se financiará principalmente con remanentes de tesorería, fondos procedentes de la participación en los tributos del Estado y recursos liberados tras la concesión de una subvención para la campaña del Bonoconsumo.

Entre las actuaciones previstas figuran un plan de asfaltado de un millón de euros para las calles más deterioradas, la mejora de la entrada al municipio desde la carretera de Orihuela, la renovación del pipicán de El Bañet, la remodelación de la zona de calistenia de la plaza José Canales y una ayuda extraordinaria a la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías.

Una parte destacada de la inversión se destinará al desarrollo del Plan de Actuación Integrado “Almoradí Corazón de la Vega Baja”, vinculado al Plan EDIL y cofinanciado con fondos europeos FEDER. Entre los proyectos incluidos se encuentran la mejora del entorno del Teatro Cortés y el Museo del Terremoto, la construcción de un nuevo colector de pluviales en El Regaliciar, la reurbanización de la avenida Doctor Marañón con mejoras de accesibilidad y carril bici, y una línea de ayudas para empresas y autónomos destinada a la modernización de sus negocios.

La alcaldesa, María Gómez, destaca que estas inversiones persiguen seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos, mientras que el concejal de Hacienda, Luciano Martínez, subrayó el esfuerzo realizado para coordinar las distintas fuentes de financiación y convertirlas en actuaciones concretas para el municipio.