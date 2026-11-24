Tras haber encadenado cuatro triunfos seguidos en la Euroliga, el Valencia Basket recibirá este martes en la décimo cuarta jornada de la fase regular al Panathiniakos, con el que la pasada campaña protagonizó una histórica y tensa eliminatoria de cuartos de final y en el que recaló este verano, previo pagó del importe de su cláusula de rescisión, Brancou Badio.

El Panathiniakos, que partía con el factor cancha en contra, venció en los dos primeros partidos de la serie en el Roig Arena y el Valencia, después, logró lo que solo se había conseguido una vez antes, ganar los dos siguientes duelos como visitante y el quinto de nuevo delante de su público.

La serie dejó un baloncesto de alto nivel pero también momentos de tensión, especialmente en varios duelos dialécticos entre Pedro Martínez y Ergin Ataman, pero ni uno ni otro están ya en esos banquillos, una situación que debe reducir la tensión.

Otro de los focos de tensión fue el dueño del Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, que fue sancionado por la Euroliga con tres partidos y 10.000 euros por invadir la zona de la mesa de anotadores en el segundo partido de la serie. Esa situación llevó también a que la Policía levantara acta contra él y otros dirigentes del club griego, que denunció un intento de detención ilegal de su dueño. También el Valencia fue multado con cinco mil euros por lanzamiento de objetos a la pista.

A la espera de ver si el cambio de protagonistas y el paso de los meses ha reducido la tensión, ambos equipos se reencuentran en la zona alta de la clasificación. El Valencia es primero con 10 victorias en 13 partidos, el mismo balance que el Olympiacos y una victoria más que el Panathinaikos que ahora dirige el histórico Zeljko Obradovic y que se convertirá en el equipo al que más se ha medido el conjunto 'taronja' en torneos continentales, con un total de veinte.

Con uno de los mayores presupuestos de la competición, el club griego mantiene a grandes referentes como Kendrick Nunn , Nigel Hayes-Davis, Juancho Hernangómez y Mathias Lessort pero ha sumado a otros de la talla de Sylvain Francisco o Guerschon Yabusele. El protagonismo de Badio ha ido de más a menos en las últimas semanas.

El equipo de Xavi Albert además de las cuatro victorias seguidas en la Euroliga lleva seis triunfos consecutivos en la ACB, una doble racha que ha reforzado la confianza de los jugadores en sí mismos pero también en el juego colectivo.

De hecho, el Valencia afronta este encuentro tras haber logrado el domingo ante el Río Breogán la mayor anotación de su historia en la ACB (129) y de haber enlazado por primera vez cuatro choques con 100 o más puntos en la Liga.

Una de las grandes referencias del equipo valenciano en este arranque de campaña es el base estadounidense TJ Shorts que salió este verano del Panathinaikos, al que llegó para ser una de sus estrellas tras explotar en el París Basketball pero en el que no llegó a cuajar y ahora se reencontrará con sus excompañeros.

Para este encuentro, Albert mantendrá la baja de Nate Reuvers , que arrastra un edema en el pie que le da dejado fuera de combate en las últimas semanas, y de Jasiel Rivero, que ya no jugó el domingo por un esguince de tobillo.