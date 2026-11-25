El Nou Mestalla se convertirá en el corazón de Univers Mestalla, un nuevo espacio de referencia para la ciudad que ofrecerá una amplia variedad de propuestas de ocio, gastronomía y entretenimiento durante los 365 días del año.

Además de su función deportiva y de ser el lugar de encuentro de los valencianistas en cada jornada de partido, el nuevo estadio abrirá sus puertas a la ciudadanía con una oferta pensada para disfrutar en cualquier momento de la semana.

Univers Mestalla contará, en una primera fase, con tres restaurantes mediterráneos, un Social Club, un museo, un auditorio, más de 14 espacios destinados a eventos, la Fan Zone y la Tienda Oficial VCF. Una combinación de instalaciones con identidad propia que compartirán un objetivo común: convertir el Nou Mestalla en un punto de encuentro para disfrutar, convivir y vivir nuevas experiencias a lo largo de todo el año.

La oferta gastronómica de Univers Mestalla estará formada por tres restaurantes de gran formato, cada uno con una personalidad diferenciada, pero unidos por la esencia de la cocina mediterránea, la apuesta por productos de calidad y la tradición gastronómica valenciana.

Los establecimientos dispondrán de amplios espacios y estarán diseñados para ofrecer una experiencia única en un entorno privilegiado. Sus instalaciones incluirán grandes terrazas interiores con vistas al terreno de juego, así como terrazas exteriores que permitirán disfrutar de la gastronomía en diferentes ambientes.

La propuesta estará abierta tanto a los aficionados que visiten el Nou Mestalla durante los días de partido como a cualquier persona que desee acercarse al estadio para disfrutar de sus restaurantes en cualquier otro momento.

Otra de las grandes propuestas de Univers Mestalla será un Social Club de amplias dimensiones, concebido como un espacio de ocio, diversión y convivencia para personas de todas las edades.

El recinto ofrecerá diferentes áreas dedicadas a actividades lúdicas y contará con una propuesta gastronómica inspirada en el concepto sports bar, donde se unirán la restauración, el ambiente deportivo y distintas experiencias de entretenimiento.

Un espacio ideal para reunirse con amigos, compartir momentos y disfrutar de actividades en grupo.

Espacios para eventos, museo, auditorio, Fan Zone y tienda oficial

El Nou Mestalla dispondrá de una amplia variedad de instalaciones preparadas para acoger eventos y actividades de diversa índole durante todo el año, más allá de la celebración de encuentros deportivos.

Entre ellas se encuentra un auditorio con capacidad para 270 asistentes, destinado a conferencias, presentaciones y encuentros de diferentes características. El estadio también contará con numerosas salas polivalentes que podrán adaptarse a las necesidades de eventos corporativos y otras iniciativas.

La oferta se completará con un museo integrado en el recorrido del tour, donde se conservará y exhibirá parte del legado histórico del Valencia CF, además de una Fan Zone y una Tienda Oficial de grandes dimensiones, diseñada para ofrecer una experiencia de compra y acercar todavía más el sentimiento valencianista a sus seguidores.

A través de Univers Mestalla, el Valencia CF quiere impulsar un modelo de Nou Mestalla que vaya más allá del fútbol y forme parte activa de la vida social y de ocio de Valencia, en pleno barrio de Benicalap.

El proyecto combinará gastronomía, entretenimiento y espacios de convivencia para ofrecer nuevas alternativas a los aficionados, las familias, los visitantes y el conjunto de la ciudadanía.

De esta manera, el Nou Mestalla aspira a convertirse en mucho más que un estadio: un destino abierto a la ciudad, con propuestas para todos los públicos y actividad durante los 365 días del año.