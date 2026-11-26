Valencia Basket firma un triunfo de gran valor en la cancha del Flammes Carolo Basket en la quinta jornada de la EuroLeague Women. Las taronja cimentaron la victoria en una espectacular primera mitad, en la que alcanzaron el descanso con un contundente 24-48, y supieron gestionar la reacción del conjunto francés durante la segunda parte para evitar cualquier opción de remontada. Además, el equipo valenciano logró recuperar el average particular frente a un rival directo, después de partir con una desventaja de 14 puntos tras el encuentro de ida.

Chloe Bibby fue la gran protagonista del choque con una actuación sobresaliente de 26 puntos y siete triples. El equipo dirigido por Javi Torralba certifica así su clasificación para la segunda fase de la competición continental, con un balance de tres victorias y dos derrotas, cuando todavía resta una jornada para cerrar esta primera fase. El último compromiso llevará a Valencia Basket a la pista del Rapid Bucuresti, conjunto que ya está eliminado.

El quinteto inicial estuvo formado por Alexis Peterson-Smalls, Elena Buenavida, Helena Pueyo, Chloe Bibby y Raquel Carrera. Valencia Basket arrancó con mucha intensidad defensiva, circulando el balón con rapidez y encontrando buenas opciones de lanzamiento. El resultado fue un parcial de 0-7 en los primeros tres minutos y medio, que obligó al entrenador local a solicitar tiempo muerto. Las valencianas continuaron presionando las líneas de pase y Buenavida amplió la ventaja hasta el 0-10 con un triple. Banaszak estrenó el marcador del Flammes Carolo Basket, que reaccionó con un parcial de 6-0 para acercarse. Sin embargo, Bibby apareció desde el perímetro para firmar un contundente 0-9 personal y dejar a su equipo con once puntos de ventaja al término del primer cuarto.

El segundo periodo mantuvo el dominio absoluto del conjunto taronja. Bibby encadenó once puntos consecutivos y Raquel Carrera culminó un parcial de 2-8 que situaba la diferencia en 17 puntos, provocando un nuevo tiempo muerto local. La pívot gallega volvió a castigar a las francesas para ampliar la renta por encima de los veinte puntos. Strunc encontró respuesta desde el triple, pero Balogun y Pueyo replicaron con un 0-5 que elevaba la ventaja hasta los 22 puntos. Flammes Carolo intentó reaccionar desde la defensa y devolvió el parcial para obligar a Javi Torralba a parar el partido. La respuesta valenciana fue inmediata, con un nuevo 0-7 repartido entre varias jugadoras que permitió llegar al descanso con el marcador doblado: 24-48.

Tras la reanudación, Franchelin anotó dos triples consecutivos que dieron impulso al conjunto francés. Valencia Basket perdió fluidez ofensiva en los primeros minutos del tercer cuarto, aunque consiguió contener a su rival durante un tramo del periodo. Araújo volvió a colocar la diferencia en 21 puntos, pero la insistencia de Flammes Carolo empezó a dar resultados. Brochant redujo la desventaja hasta los trece puntos, después de un parcial de 14-3 que obligó al equipo de Torralba a reaccionar. Un triple de Flórez aportó aire a las valencianas y devolvió la renta a los 16 puntos. La defensa francesa continuaba dificultando cada ataque, pero Bibby lideró un parcial de 1-6 para recuperar una ventaja de 18 puntos. Franchelin, con un lanzamiento adicional tras recibir falta, recortó ligeramente la diferencia antes del final del tercer cuarto.

En el último periodo, Bibby volvió a encontrar en el triple una solución para frenar el avance local, mientras Flórez completaba un parcial inicial de 0-5. La ventaja regresó momentáneamente a los veinte puntos, aunque Flammes Carolo no dejó de luchar y volvió a reducir distancias. Pueyo respondió desde el perímetro para mantener la diferencia en 18 puntos. Clarke asumió entonces el protagonismo ofensivo de las francesas y acercó a su equipo, mientras Valencia Basket vivía un momento de preocupación por un golpe de Buenavida, que pudo regresar a la pista poco después. La renta llegó a reducirse hasta los trece puntos, pero Bibby, Peterson-Smalls y Buenavida protagonizaron un sólido tramo final que permitió asegurar el triunfo y recuperar el average particular.

De esta manera, Valencia Basket logra una victoria de doble valor: suma un nuevo triunfo europeo, confirma su presencia en la segunda fase y se impone en el duelo directo ante Flammes Carolo Basket.