MUSICA

Valencia se rinde a Dani Martín que celebra sus 25 años de carrera sobre el escenario de Roig Arena

▶️El madrileño ha interpretado, durante dos noches seguidas, sus grandes éxitos como solista, así como las canciones más destacadas de su etapa como líder de El Canto del Loco.

▶️ “Zapatillas”, “Cero” o “Una foto en blanco y negro” son algunos de los temas que han sonado esta noche en el concierto.

ondacero.es

Valencia |

Dani Martín durante uno de sus dos conciertos en el Roig Arena
Dani Martín durante uno de sus dos conciertos en el Roig Arena | ROIG ARENA

Dani Martín se ha subido durante dos noches consecutivas al escenario del Roig Arena para ofrecer un intenso y emotivo recorrido por las canciones que han marcado los cinco lustros de su trayectoria artística y que se enmarcan en la gira “25 p*t*s años”. El madrileño ha congregado a más de 16.000 personas cada noche con entradas agotadas desde hace meses.

El cantante deleitó a su público con grandes himnos de El Canto del Loco —“Zapatillas”, “Volverá” y “Canciones”— que desataron la euforia desde los primeros compases. Tras este arranque arrollador, Dani Martín se adentró en su etapa en solitario, evocando la dualidad emocional de “Desaparece” y “Vuelve”, para regresar acto seguido a la artillería pesada de la banda que lo dio a conocer, con temas como “Besos”, “Tal como eres”, “Son sueños” o “Puede ser”.

Ese constante ir y venir entre épocas definió los conciertos que confirman el encaje perfecto de Dani Martín con distintas generaciones: conecta con nuevos públicos sin dejar de seducir a quienes han crecido con su música como banda sonora de sus vidas.

Canciones como “Cero”, “Emocional” o “Qué bonita la vida” protagonizaron uno de los momentos más conmovedores de las dos noches, con un público completamente entregado acompañando cada estrofa.

El viaje musical continuó con un salto a su etapa más reciente, representada por una selección de temas de su último álbum, El último día de nuestras vidas, con interpretaciones de “Me vuelves puto loco”, “Carpe Diem”, “Novedades viernes” o “Burning Man”. A partir de ahí, Dani Martín regresó de nuevo a los grandes himnos de El Canto del Loco con “La madre de José”, “Volver a disfrutar”, “Una foto en blanco y negro” y “Ya nada volverá a ser como antes”. El cierre llegó como una celebración conjunta de todas sus etapas, intercalando canciones de su carrera en solitario, como “La suerte de mi vida” y “El último día de nuestras vidas”, con clásicos imprescindibles de El Canto del Loco como “Peter Pan” e “Insoportable”.

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Este viaje musical tendrá continuidad los próximos 10 y 11 de octubre, fechas con las que Dani Martín se convertirá en el artista que más veces ha actuado en el recinto valenciano.

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