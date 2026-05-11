Valencia se rinde a Dani Martín que celebra sus 25 años de carrera sobre el escenario de Roig Arena

Dani Martín se ha subido durante dos noches consecutivas al escenario del Roig Arena para ofrecer un intenso y emotivo recorrido por las canciones que han marcado los cinco lustros de su trayectoria artística y que se enmarcan en la gira “25 p*t*s años”. El madrileño ha congregado a más de 16.000 personas cada noche con entradas agotadas desde hace meses.

El cantante deleitó a su público con grandes himnos de El Canto del Loco —“Zapatillas”, “Volverá” y “Canciones”— que desataron la euforia desde los primeros compases. Tras este arranque arrollador, Dani Martín se adentró en su etapa en solitario, evocando la dualidad emocional de “Desaparece” y “Vuelve”, para regresar acto seguido a la artillería pesada de la banda que lo dio a conocer, con temas como “Besos”, “Tal como eres”, “Son sueños” o “Puede ser”.

Ese constante ir y venir entre épocas definió los conciertos que confirman el encaje perfecto de Dani Martín con distintas generaciones: conecta con nuevos públicos sin dejar de seducir a quienes han crecido con su música como banda sonora de sus vidas.

Canciones como “Cero”, “Emocional” o “Qué bonita la vida” protagonizaron uno de los momentos más conmovedores de las dos noches, con un público completamente entregado acompañando cada estrofa.

El viaje musical continuó con un salto a su etapa más reciente, representada por una selección de temas de su último álbum, El último día de nuestras vidas, con interpretaciones de “Me vuelves puto loco”, “Carpe Diem”, “Novedades viernes” o “Burning Man”. A partir de ahí, Dani Martín regresó de nuevo a los grandes himnos de El Canto del Loco con “La madre de José”, “Volver a disfrutar”, “Una foto en blanco y negro” y “Ya nada volverá a ser como antes”. El cierre llegó como una celebración conjunta de todas sus etapas, intercalando canciones de su carrera en solitario, como “La suerte de mi vida” y “El último día de nuestras vidas”, con clásicos imprescindibles de El Canto del Loco como “Peter Pan” e “Insoportable”.

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Este viaje musical tendrá continuidad los próximos 10 y 11 de octubre, fechas con las que Dani Martín se convertirá en el artista que más veces ha actuado en el recinto valenciano.