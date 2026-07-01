València invertirá 116 mil euros para proteger su playa medioambientalmente más valiosa

El Ayuntamiento de València ha adjudicado el contrato de obras que permitirá ‘blindar’ la playa más valiosa de su término municipal desde el punto de vista medioambiental. Se trata de la Reserva de la Punta, una franja de arena situada entre la Gola de El Perellonet y el campo de golf del Parador Nacional de El Saler, dentro del Parque Natural de l’Albufera. Entre sus dunas depositan sus huevos las tortugas y anida el chorlitejo patinegro, un ave protegida.

El temporal generado por la borrasca Gloria en 2020 destrozó la empalizada que impedía el acceso a la playa, junto con los carteles informativos que advertían de esa prohibición. El contrato adjudicado contempla la colocación de un nuevo vallado de madera de 2,20 metros de altura en los límites norte y sur de la playa, así como la renovación de toda la señalética. El plazo de ejecución previsto de los trabajos es de tres meses.

El proyecto ha requerido de un informe favorable previo de la Demarcación de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica puesto que se va a actuar dentro de los límites del dominio marítimo terrestre, que es de competencia estatal. El permiso concedido por Costas es para 4 años y pasado ese plazo el Ayuntamiento deberá renovarlo.

Otras actuaciones en la zona

Precisamente hace unos días, como adelantamos en Onda Cero, el consistorio adjudicó la redacción del proyecto de obras para eliminar los últimos restos que quedan del polideportivo municipal de E Saler y restaurar el hábitat natural que había antes en esos terrenos. Entre 2013 y 2017 fueron demolidas gran parte de las instalaciones del polideportivo, pero no todas. El Ayuntamiento actuará ahora en la parte de los terrenos que son de su competencia, donde existe una zona de aparcamiento, dos pistas para coches teledirigidos y una campa que ocupa el antiguo campo de hockey. El resto del ámbito depende del Estado porque está dentro del dominio público marítimo terrestre. Esta intervención se aprovechará también para ampliar la superficie de la reserva de enebros marinos del ‘Tancat de la Creu’, que está situada justo al lado.

Además, el Ayuntamiento tienen abierta actualmente la licitación del proyecto de demolición y regeneración natural de los antiguos viales de la zona de ‘L’Aterrisador’ de la Devesa de El Saler. Se trata de una actuación que permitirá continuar con la recuperación de este entorno natural y eliminar tramos de caminos en desuso que permanecen en el área norte.