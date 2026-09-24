AVANCES IA

València Innovation Capital busca empresas para acercar al sector público tecnologías de inteligencia artificial

Está previsto seleccionar 25 empresas. El programa contempla seis módulos formativos presenciales, que se desarrollarán los días 11, 18 y 25 de noviembre, así como un mínimo de seis horas de mentoría individualizada para cada empresa participante.

Amparo Sánchez

Valencia |

Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial | Freepik

València Innovation Capital, la estrategia de innovación del Ayuntamiento de València, ha abierto la convocatoria del Demostrador de IA-Demostrador de soluciones de inteligencia artificial aplicadas a la Administración pública local. Se trata de una nueva iniciativa en el marco GovTech destinada a acercar al sector público tecnologías de inteligencia artificial ya disponibles en el mercado y facilitar su aplicación a necesidades reales de la Administración.

El programa, que se desarrollará hasta diciembre, busca fortalecer el ecosistema negocio y gobierno valenciano y sentar las bases de una estrategia estable de adopción de inteligencia artificial en la Administración, conectando empresas tecnológicas con los equipos públicos en los que sus soluciones puedan tener un mayor encaje.

Según la concejala de Innovación del Ayuntamiento de València, Paula Llobet, con esta iniciativa quieren ayudar a las empresas a entender el entorno público y, al mismo tiempo, acercar a la Administración soluciones que ya están disponibles y que pueden aportar valor a sus servicios.

Las empresas interesadas pueden presentar su candidatura hasta el próximo 5 de octubre a través de la web de València Innovation Capital, donde podrán consultar toda la información sobre requisitos, proceso de selección y calendario.

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