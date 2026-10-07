El Valencia hace públicos los precios de los abonos para el Nou Mestalla

El Valencia ha hecho públicos los precios para los abonos de la nueva temporada que arrancará en el Nou Mestalla. Con una capacidad superior, hasta los 70.044 asientos, el precio medio del abono será de 537 euros lo que supone un 10,25% menos que en el actual que se sitúa en 599 euros.

El nuevo estadio estará diferenciado en grada baja, grada media, grada alta y grada superior y los precios irán desde los 300 euros el más barato situado en la grada superior hasta los 1.700 el más caro ubicado en la grada baja.

Estos son los rangos de precio:

Grada superior con 13.992 asientos de 300€ a 450€

Grada alta con 12.433 de 400€ a 650€ IVA incluido

Grada media con 10.374 asientos de 600€ a 1100€

Grada baja con 18.077 asientos de 750€ a 1.400€

Además para la grada de animación joven que contará con 2.235 asientos se establece un precio de 340 euros. Respecto a los asientos de movilidad reducida que aumentan hasta los 137 asientos el precio será de 300 euros pudiendo ir con un acompañante cuyo precio del abono será el mismo, 300 euros.

Todos estos precios incluyen el IVA pero no el descuento que serán los mismos que en la actualidad y que se mantienen en el 15% de media por abonado

Para la afición visitante se reservan 853 asientos para La Liga y 3.495 para competiciones europeas. Una de las novedades es que ese sector, ubicado en la grada superior, estará separado por vallas transparentes del resto del recinto. En caso de no haber competición europea, las reservadas para este tipo de evento, saldrían a la venta pero nunca serían asientos para abonados.

Proceso de elección de asiento

El Valencia ha establecido un plazo que comprende el próximo 13 de octubre y hasta el 30 de octubre para la creación de grupos. Posteriormente y de forma presencial un elegido del grupo al que denominan el "capitán" tendrá que elegir los asientos de manera presencial. Ese plazo será del 17 de noviembre hasta aproximadamente el mes de mayo, El orden de cita se establecerá por la media de antigüedad de los abonados que conformen el grupo. Y a partir del mes de junio y una vez elegidos los asientos se formalizará el abono procediendo al pago del mismo.

La intención del Valencia es llegar a los 50.000 abonados y se espera que con la suma de los hospitality la cifra pueda superar los 56.000.

Respecto a los ingresos con abonados y ticketing se espera incrementarlos en un 50% en relación a los actuales del viejo Mestalla.