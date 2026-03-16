València cierra el centro urbano al paso de vehículos privados con motivo de las Fallas

El centro urbano de València cierra el centro urbano al paso de vehículos privados para que ciudadanía y visitantes puedan disfrutar de las propuestas del programa de Fallas con toda seguridad. Hasta las 4:00 horas del día 20 de marzo queda prohibida la circulación en toda la zona interior del perímetro formado por la marginal derecha del antiguo cauce del río Túria (desde el puente de las Glorias Valencianas hasta plaza de América) y las grandes vías, incluyendo la plaza de España y los pasos inferiores de Petxina.

Estas restricciones no se aplican a los autobuses urbanos, taxis, vehículos de servicio público, vehículos oficiales autorizados por el Área de Seguridad y Movilidad y vehículos que atiendan situaciones de urgencia. Tampoco se impide el paso a los vehículos del vecindario de las zonas afectadas, que deberá acreditarse.

Desde el consistorio se recomienda que sólo se acceda y transite por la zona entre las 6:30 y las 11:00 horas, y únicamente cuando sea imprescindible. En cuanto a los vehículos de carga y descarga, tal como se establece en el Bando de Fallas, podrán acceder y circular por la zona restringida entre las 6:30 y las 12:30 horas, sin necesidad de autorización. Todas estas previsiones serán modificadas o ampliadas, según se subraya en el bando municipal, cuando las necesidades de movilidad así lo aconsejen.

En estos casos, el dispositivo de tráfico prevé el corte de los accesos al perímetro formado por las avenidas de Pérez Galdós, Giorgeta y de Peris y Valero, así como también plaza de Tetuán con los paseos de la Ciutadella y de la Albereda --entre el Pla del Real y plaza de Saragossa-- así como la calle del General Elio con la avenida de Blasco Ibáñez, y las avenidas de Aragó y de Pius XII en dirección centro ciudad.

También se contemplan los puentes de las Glorias Valencianas, de les Arts , de Fusta, del Real, de Aragó y del Àngel Custodi. Además, los cortes al tráfico rodado se ampliarán durante el disparo de los castillos de fuegos artificiales los días 16, 17 y 18 de noche en la zona de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias y del puente de Montolivet.

Dispositivo ofrenda

Los autobuses de las comisiones falleras podrán realizar las operaciones tanto en la avenida de Navarro Reverter (en el lateral de los números pares), como en la calle de Guillem de Castro (a la altura del calle Hospital) y en los lugares señalizados. Posteriormente, estacionarán en el paseo de l'Albereda. Los días de la Ofrena, los autobuses de las comisiones estacionarán en el paseo de l'Albereda (entre los puentes del Real y de les Flors), ambos sentidos de la calle d'Almassora y del puente de les Arts, y en un carril de la marginal izquierda desde el puente de Sant Josep hasta el pont de Fusta.

Además, el Paseo de l'Albereda, entre el puente de les Flors y la plaza de Saragossa se reserva para el estacionamiento de los autobuses de servicio discrecional, así como la avenida de Antonio Ferrandis, dels Germans Machado y el aparcamiento del Cementerio General de la avenida Tres Creus. En ningún caso se obstaculizarán las paradas de la EMT Valencia.