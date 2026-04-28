La Generalitat da luz verde a la planta solar que abastecerá el Aeropuerto de Valencia

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha concedido a la sociedad estatal Aena (Aeropuertos Nacionales) autorización administrativa y de construcción para la planta solar fotovoltaica que abastecerá de energía eléctrica al Aeropuerto de Valencia. El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado este martes el anuncio sobre la resolución favorable a la instalación.

De acuerdo con el proyecto presentado por Aena, la planta ocupará alrededor de 35 hectáreas de terrenos pertenecientes a los términos municipales de Manises y Quart de Poblet que están situados al sur de las pistas de aterrizaje. Se trata de parcelas que ambos municipios tienen calificadas como “no urbanizables”. Sin embargo, al tratarse de una instalación declarada “de interés general” han recibido el visto bueno de la Conselleria.

La planta solar tendrá una potencia de 25 megawatios y se prevé que produzca anualmente 44,16 megawatios/hora a través de casi 42.000 módulos fotovoltaicos conectados con 125 inversores. Según AENA, la instalación permitirá evitar cada año la emisión de 8.607 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

El proyecto contempla también la construcción de una subestación eléctrica junto a la planta que quedará conectada con la de El Oliveral a través de una línea subterránea de casi 5 kilómetros de longitud. La autorización de la Generalitat va condicionada a la adopción de medidas para la integración paisajística de la planta en su entorno mediante la plantación de vegetación en las zonas que quedarán libres de los paneles solares. El anuncio publicado en el Boletín Oficial de la provincia establece un mes de plazo para poder presentar un recurso contra la concesión de los permisos.