La regularización de personas migrantes acumula ya 130.000 solicitudes en toda España

Aunque todavía no hay datos territorializados, en la primera semana del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes se han registrado 130.000 solicitudes en toda España. La iniciativa está abierta hasta el próximo 30 de junio y desde el Gobierno hacen un llamamiento "a la tranquilidad.

Así lo ha trasladado la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, que se ha reunido este martes en València con entidades que están colaborando en la tramitación.

Cancela ha avanzado que se aumentarán las oficinas de Oficina de Correos para la atención presencial "si es necesario" y ha recordado que hay 15 días para responder a la primera autorización provisional, lo que permite trabajar y residir mientras se resuelve el expediente definitivo, y al respecto ha recalcado que tratarán incluso de que el plazo sea inferior. De hecho, ha destacado que se están resolviendo "en un plazo muy breve de 10 días como máximo".

En ese sentido, ha apuntado que se trata de "un proceso sencillo, rápido, que no es un proceso complejo, pero que también tiene sus dudas y cuestiones que hay que ir aclarando" y ha apuntado que se irán "actualizando criterios de interpretación sobre las dudas que van surgiendo". Tanto la secretaria de Estado como la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, han insistido en la importancia de informarse "siempre a través de los canales de información oficial" y que acudan a denunciar cualquier intento de estafa.