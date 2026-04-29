La Generalitat licita la redacción del proyecto del nuevo Conservatorio de Danza de València

La Conselleria de Educación ha sacado a licitación la redacción del proyecto del nuevo Conservatorio Elemental y Profesional de Danza de València. Según ha sabido Onda Cero, el contrato se ha licitado por importe de un millón de euros e incluye también la dirección de las obras de construcción de las instalaciones.

El plazo para prestar ofertas estará abierto hasta el próximo 28 de mayo. La empresa adjudicataria tendrá un plazo de 7 meses para entregar el proyecto, donde quedará fijado tanto el tiempo estimado de ejecución de las obras como su coste aproximado. La Conselleria calculó inicialmente en alrededor de 11 millones de euros el presupuesto necesario para abordar esta actuación.

La construcción de este conservatorio lleva pendiente más de dos décadas. Desde 2002 los alumnos de este tipo de enseñanzas están ubicados en unas instalaciones provisionales del Campus de Vera de la Universitat Politècnica de València (UPV) que no reúnen las condiciones adecuadas. De hecho, parte de las aulas están en barracones.

El nuevo conservatorio se levantará en un solar de 10.300 metros cuadrados del barrio de Safranar cedido a la Generalitat por el Ayuntamiento de València. Los terrenos están situados junto al Bulevar Sur, entre las calles Borrasca, Canónigo Tárrega y del Campaners. El edificio contará con 12 unidades de Enseñanza Elementaly 24 de Enseñanza Profesional, con una capacidad total para 600 alumnos.

Nuevo Conservatorio Superior

La Conselleria de Educación también tiene previsto reubicar el Conservatorio Superior de Danza ‘Nacho Duato’, que también se encuentra actualmente en el Campus de Vera de la UPV. En este caso, las instalaciones se trasladarán a la antigua Escuela de Magisterio de la Universitat de València, en la calle Alcalde Reig.

El pasado mes de marzo el Ayuntamiento de València sacó a información pública la modificación urbanística necesaria para sacar adelante esta actuación. El cambio de uso de la parcela permitirá que la Conselleria de Educación compre y habilite este edificio, que también albergará la Escuela Superior de Arte Dramático.