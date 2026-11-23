LA UNIÓ Llauradora exige la derogación del reglamento europeo que obligará a los agricultores a registrar digitalmente los tratamientos fitosanitarios a partir del próximo 1 de enero de 2027. La organización agraria considera que esta medida supone una nueva carga burocrática para el sector y reclama que cada profesional pueda elegir libremente entre llevar el registro en papel o hacerlo mediante herramientas electrónicas.

La obligación está recogida en el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564, cuya aplicación será efectiva una vez finalice, el próximo 31 de diciembre, la excepción que permite en España mantener los registros en formato papel.

LA UNIÓ considera que la digitalización puede ser una herramienta útil para las explotaciones agrarias, pero rechaza que se imponga de manera generalizada, sin tener en cuenta las diferencias de tamaño, estructura y medios técnicos de cada agricultor. A su juicio, la medida puede incrementar los costes y las dificultades, especialmente para quienes no disponen de los conocimientos o recursos necesarios para trabajar exclusivamente con sistemas electrónicos.

La organización defiende que la simplificación administrativa debe pasar por reducir trámites y evitar que los agricultores tengan que introducir varias veces la misma información en diferentes plataformas. En este sentido, recuerda que las administraciones ya disponen de datos sobre la compra de productos fitosanitarios, las superficies y los cultivos, por lo que reclama que se aprovechen y se interconecten esos registros.

Además, propone habilitar portales públicos, gratuitos y sencillos que permitan consultar, completar, corregir y descargar los datos disponibles, así como imprimirlos. Estas herramientas, sostiene, deben facilitar el cumplimiento de las obligaciones, pero no sustituir de forma obligatoria al soporte en papel.

El secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, defiende que los agricultores deben tener libertad para escoger el sistema que mejor se adapte a sus necesidades. «Quien prefiera llevar el registro de tratamientos de forma digital tiene que poder hacerlo, pero quien quiera continuar utilizando correctamente el papel también debe tener ese derecho», señala.

La organización insiste en que no cuestiona la necesidad de registrar los tratamientos fitosanitarios ni las garantías de trazabilidad y control, sino que estos registros tengan que realizarse necesariamente por medios electrónicos.

Por ello, reclama a la Comisión Europea que derogue el Reglamento 2023/564 y garantice la posibilidad de utilizar ambos formatos. También pide al Ministerio de Agricultura que lidere esta reivindicación ante las instituciones comunitarias y a la Generalitat Valenciana que respalde formalmente la petición y reclame al Gobierno central que actúe antes de la entrada en vigor de la medida.

LA UNIÓ considera que la digitalización del campo debe avanzar desde la voluntariedad y la proporcionalidad, y defiende que la tecnología debe estar al servicio de los agricultores y no convertirse en una nueva obligación que complique su actividad