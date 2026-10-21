UGT Serveis Públics reclama renovar la Ley Básica Estatal de Bomberos para mejorar la respuesta ante una emergencia

UGT Serveis Públics advierte de que las lecciones de la DANA de 2024 siguen sin aplicarse. Por ello reclaman que se apruebe la Ley Básica Estatal de Bomberos para blindar la respuesta nacional ante catástrofes.

Afirman que la magnitud de una DANA puede desbordar en poco tiempo la capacidad de respuesta de los servicios del territorio afectado y es esencial poder solicitar y movilizar refuerzo de otros territorios con rapidez, seguridad y criterios compartidos. Según Almanzor Guerra, responsable federal del Sindicato, la nueva ley establecería tres herramientas básicas.

Con la nueva ley no quieren que se eliminen las competencias de las comunidades autónomas ni de las entidades locales, sino establecer una cooperación eficaz y organizada que no deje desprotegida a la población.

Reiteran que con esta ley en vigor hace dos años el mecanismo se habría activado de manera automática sin esperar a decisiones políticas.