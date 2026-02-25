Los taxistas reiteran que su futuro está en juego si no se garantiza un equilibrio con los VTC

Los taxis que secundan el paro de 24 horas convocado por varias organizaciones de taxistas han bloqueado desde primera hora de la mañana las principales vías de Valencia. El sector está esperando desde hace un año que la Conselleria de Infraestructuras apruebe un nuevo decreto que favorezca el equilibrio con la liberalización de las licencias VTC.

A pesar de asegurarles que pronto estará dicho decreto el presidente de la Confederación del Taxi Fernando del Molino asegura que ya no pueden confiar.

Insisten en que desde hace tiempo están sufriendo tanto ellos como los ciudadanos las consecuencias del intrusismo en el sector del taxi. Del Molino se ha mostrado dispuesto a debatir sobre el número de taxis que trabajan en determinados periodos, si se quiere un modelo de tarifa regulada con taxímetro o liberalizada, o si los coches han de ser blancos o negro, pero no si dejamos el servicio en manos de multinacionales y en manos de conductores que no sabemos si son profesionales, si los vehículos tienen los seguros adecuados y si los coches pasan las ITV periódicamente.

Sobre esta la polémica abierta entre el modelo de los taxis y las VTC el Conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, asegura que están tratando de mediar para conseguir compatibilizar ambos modelos de transporte. Reitera Mus que sobre todo debe primar el interés de los ciudadanos.