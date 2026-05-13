Los taxistas convocan una nueva manifestación en València para defender su servicio público frente a las VTC

Las asociaciones representativas del sector del taxi de València han convocado una nueva manifestación por el centro de València para el próximo viernes 15, entre las 9.30 y las 11.30 horas, para defender el servicio público del taxi frente a los vehículos de transporte con conductor (VTC), dentro de la campaña de protestas semanales iniciada en abril.

En concreto, se ha citado a los taxistas a las 9.30 horas del viernes en la calle Blanquerías con Torres de Serrano (ocupando Guillem de Castro-Blanquerías) para, a partir de las 10 horas, iniciar una marcha lenta con recorrido por plaza Tetuán y calles Colón, Xàtiva, Guillem de Castro, Àngel Guimerà, Linares, avenida del Cid y 9 d'Octubre.

Protesta a pie

Paralelamente, durante este viernes se ha convocado una protesta a pie a partir de las 10 horas, con inicio en la misma Conselleria hasta que finalice la manifestación de los taxis. Ambas movilizaciones finalizarán alrededor de las 11.30 horas. Estas protestas se enmarcan en el calendario de escraches dirigidos por el sector del taxi al conseller del ramo, Vicente Martínez Mus, y al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, junto a una campaña de concienciación y un reparto de 'flyers' a los taxistas.

El mes pasado, las asociaciones del taxi de la Comunitat Valenciana acordaron convocar protestas semanales en Alicante, València y Castelló de la Plana contra el intrusismo de las VTC y la falta de medidas eficaces por parte de la administración. Fijaron concentraciones de taxis los pasados 29 de abril y 7 de mayo y este viernes 15.