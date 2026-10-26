Los Sorolla de la ‘Hispanic Society’ se expondrán en el ‘Museu de la Ciutat’ al menos durante dos años

Los cuadros de Sorolla cedidos a la Generalitat por la ‘Hispanic Society of America’ de Nueva York se expondrán en el ‘Museu de la Ciutat’ de València al menos durante dos años. La fecha se extrae de la licitación por importe de dos millones de euros lanzada por el ‘Consorci de Museus’ para contratar el servicio de auxiliares de sala, el control de accesos, la venta de entradas, la tienda y la consigna de la exposición durante su permanencia en el museo municipal. El plazo de contratación se extiende desde febrero del año que viene, fecha en que está prevista la apertura de la muestra, hasta febrero de 2029.

Como hemos venido contando, el ‘Museu de la Ciutat’ albergará provisionalmente esta exposición, que después se trasladará al Palacio de las Comunicaciones, el emblemático edificio de la plaza del Ayuntamiento de València que fue sede central de Correos en la ciudad. El contrato de arrendamiento firmado por la Generalitat y la ‘Hispanic Society of Amnerica’ contempla la cesión de un conjunto de 218 cuadros de Sorolla durante un plazo de hasta 15 años. El gobierno valenciano abonará a cambio a la entidad neoyorkina 19,7 millones de euros.

La Generalitat, por cierto, sigue sin volver a licitar las obras de reforma para que el Palacio de las Comunicaciones pueda albergar de manera definitiva esta colección. El pasado mes de junio el gobierno valenciano tuvo que declarar desierto el concurso después de rechazar la única oferta presentada por falta de solvencia económica.

2.000 metros cuadrados de exposición

El mes pasado el ‘Consorci de Museus’ sacó a licitación el contrato para el montaje temporal de esta colección en el ‘Museu de la Ciutat’. El recorrido previsto abarcará más de 2.000 metros cuadrados de exposición a lo largo de todo el edificio, distribuido en 15 salas. El montaje deberá estar listo antes del 30 de noviembre, cuando está prevista la llegada de las primeras obras y la apertura al público está prevista el próximo mes de febrero.