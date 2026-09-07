El Museo de la Ciudad comienza a prepararse para exhibir los Sorolla de la ‘Hispanic Society’ de Nueva York

El Ayuntamiento de València ha puesto en marcha este lunes las obras de restauración de la sala ‘La Serre’ del Museo de la Ciudad, una de las estancias más importantes de este recinto ubicado en la plaza del Arzobispo. La sala está situada en la planta noble del Palacio del Marqués de Campo y antaño sirvió como invernadero.

Las obras costarán alrededor de 350.000 euros y tienen como objetivo detener los daños provocados por las goteras, que afectan tanto al edificio como a las obras de arte que se exponen. Además de reparar o sustituir la cubierta de la estancia, la actuación incluirá también otras intervenciones como la restauración integral de la fachada del Palacio.

Todos estos trabajos estaban previstos con anterioridad pero, junto a otra inversión de 300.000 euros del Ayuntamiento para mejorar la seguridad y la protección frente a incendios, permitirán preparar al museo para la llegada de los Sorolla de la ‘Hispanic Society’ de Nueva York.

Como ha recordado el concejal de Cultura, José Luis Moreno, este museo municipal acogerá de manera provisional estos cuadros que la Generalitat ha acordado traer a València hasta que puedan montarse en el Palacio de las Comunicaciones, el antiguo edificio de Correos de la plaza del Ayuntamiento:

La previsión es que los cuadros lleguen a València en noviembre para poder exhibirse al público a principios de 2027. Por cierto, que tres meses después de declarar desierta la licitación, la Generalitat sigue sin volver a convocar el concurso de obras para acondicionar el Palacio de la Comunicaciones como sede permanente de los Sorolla de la ‘Hispanic Society’. El gobierno autonómico tuvo que dejar sin adjudicar el contrato el pasado mes de junio tras rechazar la única oferta presentada por falta de solvencia económica.

Mejora de la seguridad

El Ayuntamiento ha modificado el actual contrato para la vigilancia privada del Museo de la Ciudad con el fin de incrementar la presencia de guardias de seguridad, sobre todo la presencia de estos profesionales en horario nocturno. Además, ha adjudicado las obras y trabajos necesarios para la mejora en las instalaciones del circuito cerrado de televisión e intrusión del recinto y también se ha adjudicado el contrato para renovar las instalaciones de detección de incendios de la pinacoteca municipal.

El Museo de la Ciudad tiene su sede desde 1989 en el Palacio del Marqués de Campo, conocido también como Palacio de los Condes de Berbedel. El edificio constituye un interesante ejemplo de arquitectura señorial valenciana y fue declarado Bien de Relevancia Local (BRL) en el año 1973, pasando a la categoría de BIC (Bien de Interés Cultural) en octubre de 2007.