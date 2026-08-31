Hoy venía pensando en… la vergüenza.

Dice el diccionario de la RAE que vergüenza es “una turbación del ánimo causada por una falta cometida o por una humillación recibida”. Tal cual. Eso fue lo que pasó en Riazor. El Valencia fue humillado literalmente por un equipo recién ascendido a primera división. Eso fue lo que sentimos todos los valencianistas al ver a nuestro equipo. Incluso el entrenador, totalmente sobrepasado por la situación, reconoció haber sentido vergüenza de la actuación de sus futbolistas.

En un Valencia normal, no este humillado constantemente por Lim y sus secuaces, Carlos Corberán no hubiera regresado de Coruña siendo entrenador del Valencia. Su incompetencia ha llegado a tal extremo que no es la primera vez que los valencianistas sufren vergüenza al ver a su equipo. Pasó en Oviedo la temporada pasada y ha pasado en Coruña en la presente. Y solo llevamos tres partidos de Liga. Que se ve venir el sufrimiento si no se toman desde ya decisiones. Se está todavía a tiempo. O se cambian diez futbolistas o se cambia al entrenador. Corberán no puede decir que sintió vergüenza en la primera parte y no hacer ni un solo cambio al descanso. Incomprensible como tantas cosas de este entrenador.

Tan incomprensible como su renovación. Nadie ha entendido que el club le haya prolongado el contrato hasta 2028 como nadie ha entendido el mercado que ha hecho el Valencia en este verano. Es todo un verdadero sinsentido. Todos, y digo todos, son culpables de la situación. Porque podemos señalar al entrenador pero también debemos hacerlo con el CEO y con los propios futbolistas. El primero está sobrepasado y desconectado de su vestuario, al segundo hay que preguntarle donde están los fichajes y porque insiste en su confianza en este entrenador, y a los últimos hay que preguntarles del porqué de esa falta de actitud. Porque luego sale Dimitrievski diciendo eso de que hay que ponerle huevos o Rioja con lo de la falta de ética. Palabras y más palabras. Cuando lo que hacen falta son hechos.

Y es que esta afición, la que llena Mestalla cada domingo ya no puede más. No quiere promesas sino hechos, no quiere oír lo que ya sabemos, que el equipo da vergüenza sino ver a sus futbolistas dejarse la piel en el campo, no quiere escuchar al CEO decir eso de volver a Europa sin hacer la revolución e inversión que hace falta para que suceda. Tengo un amigo valencianista y socio desde hace 40 años, no diré su nombre, que hasta se alegró con el tercer gol del Depor. Para que todo estalle de una vez y nos dejemos de poner tiritas a una herida que es mucho más profunda y solo tiene un nombre: Peter Lim y sus secuaces.