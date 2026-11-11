HUELGA

Los sindicatos del sector educativo recuerdan que muchos docentes afrontan una perdida salarial debido al doble pago de vivienda

Los principales sindicatos del sector educativo se han concentrado esta mañana a las puertas de la Consellería de Educación.

Amparo Sánchez

Valencia |

Los sindicatos en el sector educativo se han movilizado con motivo de la huelga.
Los sindicatos en el sector educativo se han movilizado con motivo de la huelga. | UGT

En el ámbito educativo el seguimiento, entre el personal docente, está siendo del 15´46% de media entre las tres provincias hasta las 13 horas mientras que por parte del personal no docente está siendo del 10´11% según datos de la Consellería de Educación.

Recuerdan que muchos docentes están obligados a sostener dos viviendas cuando se les adjudica una plaza lejos de sus lugares de origen lo que afirman supone una perdida salarial. A ello sumar tal y como insisten Marc Candela, de STEPV; Xelo Valls, de Comisiones Obreras; y Kilian Cuerda de UGT, la falta de negociación de las reivindicaciones pendientes.

También se están llevando a cabo diversos encierros en el sector educativo con motivo de la huelga en el IES Lluis Vives de València y en la Facultad de Historia de la Universitat de València, convocados por organizaciones juveniles y por los comités juveniles de huelga.

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