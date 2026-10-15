La Semana Santa Marinera de 2027 no celebrará procesiones el 19 de marzo para no interferir con la ‘Cremà’

El Ayuntamiento de València y la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera han mantenido este jueves una primera reunión técnica para abordar la celebración de los festejos del año que viene. El calendario de 2027 plantea una coincidencia excepcional: el viernes 19 de marzo será, al mismo tiempo, el último día de Fallas y el Viernes de Dolor.

Las dos partes han acordado que no habrá procesiones ese día para facilitar la convivencia con la’ Cremà’. El concejal de Fallas, Santiago Ballester, ha explicado que otro de los aspectos abordados ha sido la necesidad de que, a partir del 20 de marzo, se retiren a la mayor brevedad posible las banderas, iluminaciones y carpas falleras que puedan interferir en el desarrollo de los actos de la Semana Santa Marinera:

En el encuentro han participado el presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera, José Manuel Orduña, junto a miembros de su directiva, así como técnicos de los distintos servicios municipales implicados, entre ellos Policía Local, Planificación, Movilidad, Dominio Público y Bomberos. Durante la reunión, todas las partes han mostrado una actitud de colaboración y una clara voluntad de alcanzar acuerdos que permitan compatibilizar la celebración de las dos grandes fiestas de la ciudad, teniendo en cuenta sus necesidades organizativas y el importante despliegue de medios municipales que ambas requieren.

El Ayuntamiento continuará trabajando en los próximos meses con la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera y los distintos servicios municipales para concretar las medidas organizativas necesarias y garantizar el desarrollo de ambas celebraciones.