Sanidad adelanta el refuerzo de invierno en algunos hospitales de la Comunitat ante el aumento de casos de gripe

El aumento de casos de gripe, cuyo pico se espera para finales de esta semana o la próxima, ha provocado que la Conselleria de Sanidad haya adelantado el refuerzo de invierno en algunos hospitales de la Comunitat Valenciana que lo han solicitado. Así lo ha indicado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ante los medios durante la visita que ha realizado a la Dirección Territorial de la Conselleria en Castellón de la Plana.

El conseller ha recordado que el virus ha mutado, la variante K, que "no es más grave, pero sí más contagiosa", y que existe una ola de gripe en todo el territorio nacional "que no se daba desde hace 15 años". Según ha subrayado, la Conselleria de Sanidad, de una forma planificada, ha contratado a personal, ha habilitado nuevos espacios y está concertando con la sanidad privada "para dar cumplida asistencia a los ciudadanos".

"Todos los años tenemos esta tensión en estas fechas, pero este año, dada esta variante, se produce una hiperafluencia a urgencias", ha destacado Gómez, quien ha afirmado que la vacunación ha crecido un 13 por cien, y que el pico puede llegar a finales de esta semana o la semana que viene.

"Hemos adelantado el aumento de plantilla por refuerzo de invierno en algunos hospitales que nos los solicitan y el aumento de dotación y de flexibilización con los hospitales de crónicos, así como nuevos espacios para estos pacientes y, si nos hiciera falta, que ya lo estamos haciendo, contrataremos camas con la sanidad privada", ha concluido.