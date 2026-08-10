El riesgo de intoxicaciones alimentarias aumenta con las altas temperaturas

Las altas temperaturas que se están registrando este verano favorecen, según los expertos, a la proliferación de bacterias en alimentos y bebidas. Como recalca el grupo Vithas, una mala manipulación o conservación de los alimentos aumenta el riesgo de intoxicaciones alimentarias.

Neus Falcó Dols, enfermera de la UCI Pediátrica del Hospital Vithas Castellón, enumera algunas recomendaciones para evitar que los alimentos que se consumen al aire libre o en la playa puedan provocar desde molestias gastrointestinales leves hasta infecciones más graves.

Desde Vithas destacan el incremento de consultas por gastroenteritis e intoxicaciones alimentarias durante los meses de calor y recomienda estar atento a los síntomas más habituales, como son la diarrea, vómitos, náuseas, dolor abdominal, fiebre y debilidad general, así como acudir a urgencias cuando los síntomas persisten, existe dificultad para tolerar líquidos o aparecen signos de deshidratación, especialmente en niños y personas mayores.