La reunión entre Pérez Llorca y Arcadi España acaba sin avances sobre la financiación autonómica

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este lunes que la Comunitat Valenciana se abre a negociar el nuevo modelo de financiación planteado por el Gobierno de España, pero ha reclamado que esa negociación se lleve a cabo en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Así lo ha manifestado en jefe del Consell tras mantener una reunión con el ministro de Hacienda, Arcadi España, en la que también le ha planteado cuestiones sobre infraestructuras.

Pérez Llorca, que ha agradecido el tono dialogante del ministro, le ha trasladado que sí que está dispuesto a negociar un modelo de financiación para la Comunitat, pero tiene que ser, dice, justo para todos.

El 'president' ha lamentado que el ministro le ha traslado que no tiene contemplado pagar el fondo de nivelación transitorio. También que no se haya hecho ninguna entrega a cuenta a la Generalitat por la DANA y que la aportación del Gobierno de España haya sido permitir un endeudamiento que habrá que devolver.