Los psicólogos de la Comunitat Valenciana advierten de las secuelas emocionales de la DANA el ámbito laboral

El Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana advierte de las secuelas emocionales de la DANA en el ámbito laboral. Recuerdan, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental que se celebra este viernes, que los efectos psicológicos no se detienen con la reconstrucción material.

A tres semanas para que se cumpla un año de la DANA los efectos psicológicos persisten en la vida diaria de muchas personas. Es lo que en Psicología se llama ‘reacciones de aniversario’. Una reactivación emocional que puede manifestarse en forma de ansiedad, insomnio, o pensamientos intrusivos. Según Pilar del Pueblo, psicóloga del Trabajo, la reaparición de miedos es un signo de que el impacto sigue presente.

Ante estas situaciones consideran importante el papel del ámbito laboral en la recuperación por lo que Del Pueblo insiste que las empresas deben ser conscientes y no interpretar la situación como una debilidad individual.

A esto sumar que muchas personas están en situación de desempleo desde la DANA lo que genera en ellas incertidumbre y desánimo así como un riesgo elevado de aislamiento social.