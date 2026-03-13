Potries continuará con "la revolución de los pueblos" pese a no optar a Capital Europea de la Cultura

La pequeña localidad de Potries, en València, apuesta por "hacer realidad su proyecto cultural" a pesar de no haber sido preseleccionada entre las cuatro finalistas españolas para optar a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. "Esto solo ha sido el principio de la revolución de los pueblos pequeños".

Así lo destaca el alcalde del municipio, Sergi Vidal, después de que esta candidatura haya quedado apeada de la carrera. Las ciudades de Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo han sido finalmente las elegidas, según ha anunciado la presidenta de la Comisión Sedec del Comité de las Regiones de la Unión Europea, Tanya Mlaker, en el Ministerio de Cultura este viernes.

Los nueve municipios que se habían presentado en el concurso fueron Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Palma, Potries (València) y Toledo.

Desde el Ayuntamiento de Potries manifiestan, en un comunicado, que el proyecto impulsado durante estos meses "continuará adelante". La localidad valenciana, subrayan, "es el único pueblo pequeño que se ha presentado a la convocatoria, contra Burgos, Cáceres, Granada, Jerez, Las Palmas, Oviedo, Palma y Toledo".

Su primer edil ha aseverado que "esto solo ha sido el principio de la revolución de los pueblos pequeños", al tiempo que ha remarcado que el trabajo hecho durante el proceso no dependía del resultado final.

"No éramos la candidatura más grande, pero sí una de las más valientes", ha concluido Vidal, quien ha considerado que "lo más importante es que hemos demostrado que los pueblos pequeños también pueden liderar proyectos culturales con ambición".

Desde el consistorio enfatizan que la candidatura "ha situado Potries en el debate europeo sobre los derechos culturales, el equilibrio territorial y el acceso a la cultura, y ha demostrado que un municipio de menos de mil habitantes puede presentar un proyecto solvente ante un jurado internacional".

Durante la defensa realizada en Madrid, Potries puso en valor su trayectoria en políticas culturales, "avalada por un estudio de la Universitat de València que la sitúa como el municipio con mayor gasto cultural entre todas las ciudades candidatas, así como el apoyo de todas las instituciones valencianas, decenas de municipios y colectivos, y centenares de personas".

La candidatura se había planteado desde el inicio como un proyecto compartido con el territorio y con la voluntad de "dar visibilidad a la cultura de proximidad".

Finalmente, desde el Ayuntamiento lamentan que "Europa no haya apostado por los pueblos", pero insisten en que el proyecto cultural impulsado con la candidatura "se continuará desarrollará en los próximos años con capitalidad o sin ella".