La mujer detenida en Chiva por quemar a su marido asegura que sufría malos tratos

La mujer detenida esta madrugada en Chiva (Valencia) tras supuestamente prender fuego a su marido en el domicilio familiar ha trasladado a una agente de Policía Local que sufría malos tratos, tanto físicos como psicológicos, y que actuó así tras una discusión que le hizo perder la cabeza.

Así lo ha confirmado a Onda Cero el comisario jefe de la Policía Local de Chiva, Francisco Esteso, quien también ha relatado que, al parecer, la detenida, de 48 años, roció a su pareja, de 49, con un líquido inflamable mientras dormía, sobre las 2 o las 3 horas.

El comisario ha explicado que la víctima, que se encuentra "grave" en la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de València, "pidió auxilio y una ambulancia". "Hasta la vivienda se desplazó una patrulla del turno de noche. Al llegar, los efectivos se percataron de que el hombre todavía estaba envuelto en humo y decía que su mujer le había pegado fuego. Fue trasladado al centro de salud y más tarde al hospital. Después, una patrulla volvió a la vivienda para entrevistarse con la mujer y agentes de la Guardia Civil, que identificaron a la arrestada", ha apuntado.

"En un primer momento la mujer no quiso contar qué había ocurrido pero después se sinceró con una agente y le trasladó que estaba sufriendo durante tiempo malos tratos físicos y psíquicos", ha destacado.

Según ha explicado el comisario, en el momento de los hechos se encontraba en la vivienda una menor - hija- de 16 años, que no vio el suceso, pero que ha manifestado que había "tensión en el matrimonio".

"A la Policía no le constan denuncias por parte de la detenida hacia su marido por malos tratos", ha ratificado el comisario de Chiva, aunque eso, ha apuntado, no implica que no figure en otras instancias.

La Policía Local ha remitido sus diligencias a la Guardia Civil puesto que es el órgano que se ha hecho cargo de las investigaciones. La arrestada permanece en el cuartel.