PREPARATIVOS ECLIPSE

Policía Local y los Bomberos de Valencia desplegarán drones el día del eclipse para reforzar la vigilancia

Es uno de los asuntos que se ha abordado durante la reunión de coordinación celebrada este viernes.

Amparo Sánchez

València |

Eclipse Solar.
Eclipse Solar. | Pexels

La Policía Local y los Bomberos de Valencia desplegarán drones y equipos de salvamento acuático en las playas y L’Albufera durante el eclipse. Es la principal novedad del dispositivo, los drones y equipos de salvamento acuático se desplegarán tanto en las playas de Pinedo y de La Malva-rosa como en el entorno de L’Albufera.

El objetivo tal y como ha destacado la concejala y alcaldesa en funciones, Julia Climent, es reforzar la vigilancia, anticipar posibles incidencias y mejorar la capacidad de respuesta.

El operativo movilizará en torno a 200 efectivos y prestará especial atención a las zonas donde se prevé una mayor concentración de público. La planificación municipal integra a Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, los servicios de playas y socorrismo, EMT València, limpieza y recogida de residuos, asistencia sanitaria, puntos violeta y otros recursos de atención ciudadana. La coordinación de todos estos medios permitirá mantener un seguimiento conjunto antes, durante y después del fenómeno astronómico.

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