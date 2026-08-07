Policía Local y los Bomberos de Valencia desplegarán drones el día del eclipse para reforzar la vigilancia

La Policía Local y los Bomberos de Valencia desplegarán drones y equipos de salvamento acuático en las playas y L’Albufera durante el eclipse. Es la principal novedad del dispositivo, los drones y equipos de salvamento acuático se desplegarán tanto en las playas de Pinedo y de La Malva-rosa como en el entorno de L’Albufera.

El objetivo tal y como ha destacado la concejala y alcaldesa en funciones, Julia Climent, es reforzar la vigilancia, anticipar posibles incidencias y mejorar la capacidad de respuesta.

El operativo movilizará en torno a 200 efectivos y prestará especial atención a las zonas donde se prevé una mayor concentración de público. La planificación municipal integra a Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, los servicios de playas y socorrismo, EMT València, limpieza y recogida de residuos, asistencia sanitaria, puntos violeta y otros recursos de atención ciudadana. La coordinación de todos estos medios permitirá mantener un seguimiento conjunto antes, durante y después del fenómeno astronómico.