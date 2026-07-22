Peter Lim, siete años después, en Valencia

Hacía siete años que Peter Lim no pisaba Valencia. Hasta hoy. El máximo accionista ha estado en Valencia donde ha aprovechado para reunirse con el CEO Deportivo Ron Gourlay y con el Director Corporativo Javier Solís. Ha aprovechado su regreso del Mundial para acercarse a la Capital del Túria.

En una imagen publicada por los compañeros de "La Grada" se ve a Lim con su habitual camiseta negra acompañado de un fuerte dispositivo de seguridad. En su estancia en Valencia ha aprovechado para interesarse por el estado de las obras del Nuevo Mestalla cuya inauguración está prevista para el verano del año que viene. Ha mantenido una reunión con la Directora Financiera Inma Ibáñez a quien deseaba conocer en persona y quien le ha puesto al corriente de las cuentas. Además ha aprovechado la visita para hablar con Gourlay sobre la confección de la plantilla para esta temporada donde el objetivo se fijará en el regreso a Europa.