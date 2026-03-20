Per l'Horta denuncia que la Generalitat ha excluido de las ayudas directas a agricultores de l´Horta de València

Según la asociación Per l'Horta la Generalitat Valenciana ha excluido de su programa de ayudas directas a los titulares de explotaciones agrarias situadas en quince pueblos de l'Horta de València Desde Per l'Horta, señalan que el conseller de Agricultura Miguel Barrachina, que eliminó el Consell de l'Horta por considerarlo “un xiringuito”, ha decidido ahora que los agricultores y agricultoras de la huerta valenciana clasificada como tipo 3 en el Plan de Acción Territorial de l'Horta (PATH) no son merecedores de recibir ayudas directas de la Generalitat Valenciana.

La medida excluye de las ayudas a terrenos de huerta repartidos entre l'Horta Sur afectada por la DANA —835 hectáreas situadas en los municipios de Picanya, Paiporta, Torrent y Catarroja— y, especialmente, once pueblos de l'Horta Nord: Puçol, el Puig, Puebla de Farnals, Massamagrell, Massalfassar, Emperador, Albuixech, Albalat dels Sorells, Museros, Foios y la pedanía de Mauella, al término municipal de València

Desde la entidad consideran que es una contradicción reconocer la necesidad de proteger la huerta al mismo tiempo que la reforma de la ley desprotege un tercio de su superficie. Instan a los ayuntamientos afectados por la pérdida de las ayudas a que denuncien ante el Consell la discriminación que se hace sobre sus productores y exijan para ellos el mismo tratamiento.