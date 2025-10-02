El paro baja en septiembre un 0,92 % en la Comunitat Valenciana

El paro registrado en el mes de septiembre ha bajado en 2.739 personas la Comunitat Valenciana, lo que supone un descenso del 0,92 % respecto al mes anterior y sitúa el número total de personas desempleadas en 294.015, según datos hechos públicos este jueves por el Ministerio de Trabajo. En el último año el desempleo acumula un descenso de 20.515 parados, lo que supone un 6,5% menos.

La mejora no refleja, según los sindicatos, una recuperación real para toda la población, en especial para las mujeres y los jóvenes. Pilar Mora, secretaria de Empleo de UGT y Rocío Pascual, secretaria de Empleo y Juventud de CCOO.

El secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, destaca el buen comportamiento del mercado laboral y de los sectores económicos valencianos para generar empleo.

Desde la patronal, la Secretaria General de la CEV, Esther Guilabert, insiste que, a pesar de los buenos datos, una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debe abordarse con cautela y en el marco del diálogo social.

Principales datos de la Comunitat Valenciana

De las 294.015 personas desempleadas, 179.998 son mujeres y 114.017 son hombres, mientras que 18.010 son menores de 25 años.

Por sectores de actividad, el paro ha bajado en septiembre en Servicios, donde hay 1.826 personas menos; en Construcción, 881 menos; en Industria, 578 personas menos; en Agricultura, 76 menos; mientras que en el colectivo sin empleo anterior ha subido en 622 personas.

Los servicios siguen acumulando el mayor número de desempleados con 207.291, y a distancia se sitúa el sector de la industria, con 34.936, la construcción, con 21.856, y la agricultura con 7.340. El Colectivo sin empleo anterior suma 22.592 desempleados.

El paro registrado de extranjeros bajó en agosto en 25 personas, un 0,05 % menos, hasta situarse en 53.587 personas, de los que 19.094 provienen de un país comunitario y 34.493 de uno extracomunitario.

Respecto a los contratos, se han formalizado en septiembre en la Comunitat Valenciana un total de 48.058, lo que supone un 52,80 % más que el mes anterior, mientras que respecto al año pasado son 14.466, un 11,61 % más.