Pablo Alborán arrasa en su debut en el Roig Arena y rinde un homenaje al personal del Hospital La Fe de Valencia

Pablo Alborán ha conquistado el Roig Arena ante más de 16.000 personas que han coreado sus canciones de principio a fin en un concierto enmarcado dentro de su gira “KM0 World Tour”. La actuación del artista malagueño se ha convertido en una de las citas más esperadas de la primavera en el recinto valenciano, colgando el cartel de entradas agotadas y reuniendo a fans que llevaban días haciendo cola para situarse en primeras filas.

La velada, donde la artista colombiana Annasofia cantó como telonera, comenzaba con fuerza al ritmo de “Clickbait”, uno de los temas incluidos en su último trabajo discográfico, “KM0”. Le seguía “Tabú” y uno de sus grandes clásicos, “Quién”, que terminaba de encender al público y volvió a demostrar la conexión inquebrantable entre Alborán y sus seguidores. El repertorio continuó con canciones como “Me quedo” y “Vámonos de aquí”, antes de dar paso a “No vaya a ser”, que puso a bailar a todo el recinto.

El concierto mantuvo su intensidad con “Tanto” y dio paso a uno de los momentos más íntimos de la noche con “Mis 36”, una canción muy personal en la que el artista reflexiona sobre su vida. La interpretación tuvo un significado especial, ya que fue a escasos minutos de que el cantante cumpliera 37 años, un momento que el público le cantó el tradicional “Cumpleaños feliz”.

Uno de los instantes más emotivos llegaba con “Planta 7”, un tema especialmente vinculado a Valencia. La canción rinde homenaje al personal sanitario del Hospital La Fe que atendió a un familiar cercano del artista durante una enfermedad grave, un proceso en el que el propio Alborán estuvo presente.

En el tramo final, el concierto encadenó algunos de los mayores éxitos de su carrera, como “Tu refugio” —momento en el que varios fans subieron con él al escenario—, “Perdóname”, “Saturno” y “Solamente tú”, la canción que lo lanzó a la fama hace ya 16 años. La recta final continuó con “KM0”, tema que da nombre a su último álbum, seguido de “Prometo”, una de sus composiciones más sinceras. El cierre fue una auténtica celebración de la vida con “Vívela”, “La fiesta” y “Vivir”, antes de despedirse entre aplausos con “La vida nos espera” y “Si quisieras”.