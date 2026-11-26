Lo anunció el Presidente de la RFEF en su visita a Valencia el pasado 9 de octubre para inaugurar el mural al seleccionador Luís de la Fuente. Dijo Louzan que Mestalla acogería el encuentro de cuartos de final de la UEFA Nations League. Por aquel entonces aún no había rival.

Con el emparejamiento ante Francia algunos dudaban de que el Presidente cumpliera su palabra dada a los valencianos. Había quien pensaba que se buscaría un estadio con más capacidad habida cuenta de la envergadura del rival. Pero no. Este jueves la RFEF ha hecho oficial que el encuentro de ida de 1/4 de Final de la UEFA Nations League ante Francia se jugará en Mestalla el próximo 25 de marzo. Será la última visita de nuestra selección, y como Campeona del Mundo, al estadio valencianista, un estadio que fue sede del combinado nacional en el Mundial 82 que se jugó en España.

Este es el comunicado oficial de la RFEF del anuncio:

"La Selección regresará a Mestalla para escribir el último capítulo de una historia centenaria, tras la aprobación este jueves 26 de noviembre por parte de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol.

El próximo 25 de marzo, España se medirá a Francia en la ida de los cuartos de final de la UEFA Nations League, una cita que marcará la despedida del combinado nacional del emblemático estadio del Valencia CF antes del traslado del club a su nuevo hogar.

El feudo valencianista acogerá un duelo a la altura de su trayectoria entre dos de las grandes potencias del fútbol mundial, que reeditarán la semifinal del último Mundial, en la que el equipo de Luis de la Fuente se impuso al conjunto francés (2-0) gracias a los tantos de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. Con una plaza en la Final Four en juego, ambas selecciones afrontarán una eliminatoria cuyos precedentes favorecen a España, con 19 victorias, siete empates y 13 derrotas en sus 39 enfrentamientos hasta la fecha.

Con capacidad para 49.430 espectadores, Mestalla ha sido testigo de algunas de las grandes noches del fútbol español desde que, el 14 de junio de 1925, la Selección iniciara su andadura en el recinto che con una victoria ante Italia (1-0) en un amistoso decidido por un gol de Errazquin. Desde aquel primer encuentro, el combinado nacional ha disputado 33 compromisos en el campo del Valencia CF, 18 de carácter amistoso y 15 oficiales, con un balance de 20 triunfos, ocho empates y únicamente cinco derrotas, además de 63 goles a favor y 29 en contra.

Así, España acumula 32 años invicta en Mestalla, donde no pierde desde el 23 de marzo de 1994, cuando cayó ante Croacia (0-2) en un amistoso. Durante este periodo, las gradas del estadio han sido escenario de memorables actuaciones, entre las que sobresale la mayor goleada de la Selección en tierras valencianistas, un contundente 9-0 ante Austria en 1999 en la fase de clasificación para la Eurocopa del año 2000.

El precedente más reciente nos lleva al 23 de marzo de 2025, cuando, también en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Nations League, los de Luis de la Fuente sellaron su clasificación para la Final Four tras superar a Países Bajos en una emocionante tanda de penaltis, en una noche mágica en la que el público valenciano llevó en volandas al equipo.

Dos años después de aquella cita, el España-Francia reunirá todos los ingredientes para que Mestalla vuelva a vestirse de gala y disfrute de una última gran noche con la Selección, con el aliciente de una clasificación en juego y la oportunidad de poner el broche de oro a más de un siglo de emociones compartidas".