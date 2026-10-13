Las obras de remodelación de la calle Colón entran en su recta final

Las obras de remodelación integral de la calle Colón de València entran en su recta final con el inicio, durante la noche de este pasado lunes, de los trabajos de asfaltado de la calzada. Esta fase supone un nuevo avance en la transformación de uno de los principales ejes comerciales de la ciudad, cuya renovación permitirá mejorar la calidad urbana y la accesibilidad peatonal.

El asfaltado se inicia tras meses de trabajo para la renovación del pavimento de las aceras, en las que se ha ganado espacio para el peatón al retirar elementos impropios. El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha destacado el avance de los trabajos y la importancia de completar una actuación que busca modernizar este eje estratégico del centro de València, compatibilizando la ejecución de las obras con la actividad comercial y la movilidad de la zona. «Estamos entrando en una fase decisiva de la remodelación de la calle Colón. El inicio del asfaltado supone un paso importante para completar la transformación de esta vía, con el objetivo de ofrecer un espacio público más accesible, cómodo y sostenible, a la altura de lo que merece València», ha señalado Giner.

Los trabajos de asfaltado se desarrollan en horario nocturno para minimizar las molestias a los comerciantes, residentes y usuarios de esta vía, así como para reducir las afecciones al tráfico durante las horas de mayor actividad. La planificación de esta fase permite avanzar en la renovación de la calzada sin interferir de forma significativa en el funcionamiento diario de uno de los principales corredores comerciales de la ciudad.

Asimismo, más de 140 baldosas con el sello ‘Valentia’ también han comenzado a instalarse. Se trata de las primeras unidades de este nuevo pavimento que se incorporan al espacio público valenciano y que forman parte del Plan Valentia, una iniciativa que contempla su progresiva extensión a otros puntos de la ciudad

Una renovación integral para ganar espacio peatonal

La intervención, ejecutada por Pavasal, abarca aproximadamente 21.900 metros cuadrados e incluye la remodelación de la calle Colón, la plaza de Els Pinazos y la calle Cerdà de Tallada. El proyecto cuenta con una inversión municipal de dos millones de euros y contempla la renovación de más de 8.000 metros cuadrados de pavimento de granito en las aceras, además de unos 12.000 metros cuadrados de asfalto fonoabsorbente en la calzada.

Este nuevo firme está diseñado para reducir hasta en 10 decibelios el ruido generado por el tráfico rodado y contribuir a disminuir hasta un 20 % las emisiones de gases contaminantes asociadas a la circulación, mejorando así el confort acústico y ambiental del entorno. La actuación incluye también la renovación del mobiliario urbano, con la instalación de 60 bancos y sillas y 90 papeleras, la ampliación de los alcorques para favorecer el desarrollo del arbolado y la generación de más espacios de sombra. Asimismo, se reorganizan distintos elementos de la vía para favorecer una movilidad más ordenada y mejorar la experiencia de peatones y usuarios del transporte público.