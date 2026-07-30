Las obras de la Gran Vía Marqués del Túria de Valencia entran en su recta final

El Ayuntamiento de València está a punto de culminar los trabajos de reasfaltado integral de la Gran Vía Marqués del Túria tras comenzar la pasada noche su última fase. Recordar que la obra se está ejecutando en horario nocturno de domingo a jueves para minimizar las molestias.

Se está acabando de aplicar el pavimento fonoabsorbente en la via cuyas obras se espera estén concluidas al completo en la tercera semana de agosto. Según el concejal de urbanismo Juan Giner son unos trabajos muy importantes para una vía por la que pasan a diario más de 55.000 vehículos.

Durante el día se mantiene la circulación en el carril libre y, por completo, en el sentido contrario; de noche se produce el corte total del tráfico. La intervención se enmarca en la estrategia municipal de extender el pavimento fonoabsorbente en las grandes vías y en los nuevos desarrollos urbanos.

En conjunto, el Ayuntamiento impulsa más de 130.000 metros cuadrados de este tipo de firme en distintos puntos de València, como la propia Gran Vía Marqués del Túria, la calle Colón, el eje Pérez Galdós-Giorgeta, la avenida de les Corts Valencianes, General Avilés, en Campanar, y el PAI de Malilla Sur.