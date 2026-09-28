Mompó reitera que no ha cambiado su relato en torno a la gestión de la emergencia de la DANA

El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ha reiterado que no mintió en su anterior comparecencia en la comisión que investiga la gestión de la emergencia de la DANA en el Congreso y que tampoco ha mentido ante la jueza de Catarroja.

Recordar que la jueza ha puesto en duda el testimonio de Mompó quien mantiene que los presentes en el CECOPI no disponían de información sobre la situación del barranco del Poyo y que todo el interés estaba centrado en Forata. Ha reiterado que faltó mucha información, que ahora si conocemos, y que se iban tomando decisiones sobre la marcha.

Ha recordado que fue él quien destapó la hora a la que llegó el expresident Carlos Mazón y que no ha cambiado su versión al respecto.

Envío Es-Alert

Sobre su reacción en torno al envío del Es-Alert ha insistido en que se debió a todas las circunstancias vividas a lo largo de la jornada y por que entendía que no podía costar tanto enviarlo. Ha afirmado que nadie pidió retrasarlo.