Metrovalencia ofrece servicios especiales de las Líneas 1, 2, 3 y 10 con motivo de la final del Mundial de Fútbol

Metrovalencia ha programado una serie de servicios especiales en la madrugada del domingo 19 al lunes 20 con motivo de la celebración de la final del Mundial de Fútbol que enfrentará a España y Argentina y que se podrá seguir en directo en la pantalla gigante instalada en la plaza del Ayuntamiento y en el Roig Arena.

En el metro, en concreto, serán diez circulaciones adicionales que facilitarán la movilidad a los aficionados de la "Roja" hasta aproximadamente la una de la madrugada. El encuentro comienza a las nueve de la noche pero al ser una final, cabe la posibilidad de que haya prórroga y penaltis, por lo que en ese caso se prolongaría el servicio hasta la finalización definitiva del encuentro.

La planificación realizada por FGV se ha fijado en dos trenes, uno con origen en Machado y otro en Alboraia Peris Aragó, con destino a Avinguda del Cid, uno Avinguda del Cid-Alboraia Peris Aragó, otro Avinguda del Cid a Rafelbunyol, dos València Sud-Paterna, uno Castelló-Seminari y otro València Sud-Seminari, uno Paterna-Torrent Avinguda y, por último, uno Seminari-Torrent Avinguda.

Tranvía

Respecto al tranvía, será la Línea 10 la que acerque a los aficionados al Roig Arena, dado que su parada de Cuatro Quarreres se encuentra en las inmediaciones del pabellón donde habitualmente juega el Valencia Basket y se celebran multitud de conciertos.

Está programado que haya tranvías de dicha línea que desplacen a los aficionados entre Alacant y Ciutat Arts i Ciències-Justícia, con paso por la parada de Cuatro Quatre Carreres, y también desde Natzaret hasta Alacant, también con parada en Quatre Carreres, al finalizar el partido.

Se aconseja a los usuarios que se informen de horarios y frecuencias de este servicio en la página web www.metrovalencia.es y en el teléfono gratuito de información y Atención al Cliente 900 46 10 46, así como en @metrovalencia, en facebook/metrovalencia.fgv, en Navilens y en la app oficial.