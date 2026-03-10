Mercadona alcanzó los 1.729 millones de beneficios en 2025 y espera incrementar sus ventas este año

Mercadona ha obtenido unos beneficios de 1.729 millones de euros en 2025, un 24,9 por ciento más que en el año anterior, tras subir un 8% sus ventas, que han ascendido a los 41.900 millones de euros. Así lo ha anunciado el presidente de Mercadona, Juan Roig, quien ha presentado el balance de resultados de 2025.

Mercadona ha aumentado su cuota de mercado un 0,6% y ha creado 5.000 nuevos puestos de trabajo. Del total de su facturación en torno a 39.800 millones de euros corresponden al negocio en España y los dos mil restantes a sus 69 tiendas en Portugal. En su conjunto Mercadona incrementó sus ventas un 8 por ciento. De esta forma ha mejorado según su presidente Juan Roig sus ratios de productividad, gestión y eficiencia.

Su recaudación de impuestos ha ascendido a 3.400 millones de euros y ha afirmado que le gustaría que la aportación fuese igual se trabaje en el territorio que se trabaje. Considera que esos impuestos deberían reflejarse en una mejor gestión de los servicios públicos.

Sobre la actual incertidumbre que genera el conflicto en Irán ha afirmado que por el momento no les ha afectado a los precios de sus productos aunque reconoce que su posible subida dependerá de la evolución del conflicto y como afecte a las materias primas.

El presidente de Mercadona ha avanzado que este año comenzará la implantación de un nuevo modelo de tienda que dará más espacio a los frescos y que favorecerá una compra más ágil y sencilla.

Este año Mercadona espera crear más de 1.000 puestos de trabajo e incrementar un 3,5 por ciento sus ventas, hasta alcanzar los 43.200 millones de euros.